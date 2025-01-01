Спектакль Муми-тролль и комета

Путешествие в Долину Муми-троллей

Приглашаем вас на музыкальный спектакль для всей семьи, созданный по мотивам повести-сказки финской писательницы Туве Янссон. В Долине Муми-троллей происходит множество удивительных и порой опасных событий. Главные герои отправляются в далекое путешествие, чтобы узнать о судьбе Земли, которая оказывается под угрозой из-за хвостатой кометы.

Захватывающие встречи и незабываемые уроки

Во время своего путешествия друзья встретят загадочные существа и переживут множество приключений, включая настоящую любовь и счастливое возвращение домой. Как говорит Муми-тролль: «Не грусти! Мы скоро дойдём! Придём, а у мамы уже и завтрак готов...»

Мудрые истории о Муми-троллях учат нас справляться со своими страхами, принимать себя и окружающих, находить поддержку в трудные времена и не терять чувства юмора.

Музыка и исполнители

Спектакль наполняет теплый и мягкий звук кларнета в исполнении Льва Журавского, звучащего в дуэте с фортепиано, которое играет Юлия Попова. Рассказчику, Гария Князева, помогает хор учеников 3-4 классов Санкт-Петербургской детской школы искусств им. В.А. Гаврилина под управлением хормейстера Натальи Куликовой.

Праздник для всей семьи

Продолжительность спектакля составляет 1 час 10 минут с антрактом. Обратите внимание, что билеты необходимо приобретать для каждого зрителя независимо от возраста.

Спектакль подготовлен командой «Атлас искусства», которая объединяет профессиональных музыкантов и актеров из различных театров, создавая творческую атмосферу для семейной аудитории.