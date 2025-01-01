Спектакль Муми-тролль и комета

Знаменитая финская сказка про Муми-троллей оживёт на сцене особняка XIX века

Знаменитая финская повесть-сказка о Муми-троллях, написанная писательницей Туве Янсон, оживёт на сцене особняка XIX века. Сказочный спектакль для всей семьи украсит атмосферная музыка в живом исполнении инструментального дуэта кларнета и фортепиано.

Место и время

Спектакль пройдет в концертном зале Особняка Мясникова. Благодаря камерности зала, действие развернётся на расстоянии вытянутой руки, что позволит зрителям полностью погрузиться в происходящее и почувствовать себя полноценными героями сказки.

Приключения в Долине Муми-троллей

В Долине Муми-троллей всегда происходит что-то интересное: порой забавное, а порой и очень опасное. Друзья отправляются в дальнее путешествие, чтобы узнать, что будет с Землёй, к которой на огромной скорости мчится хвостатая комета. На их пути — встречи с загадочными существами, приключения, любовь и, конечно, счастливое возвращение домой.

— Не грусти! — воскликнул Муми-тролль. — Мы скоро дойдём! Придём — а у мамы уже и завтрак готов, и она скажет: подумать только, у вас всё получилось, а мы скажем: ты даже не представляешь, что нам пришлось пережить!

Уроки мудрости

Мудрые истории о Муми-троллях учат нас бороться со страхами, принимать других и себя, находить опору посреди жизненных бурь и при этом не терять озорства. Не упустите возможность насладиться этой уникальной постановкой!