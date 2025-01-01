Уникальный концерт «Мульторган» для всей семьи

Приглашаем вас на необычный концерт «Мульторган», где оживут самые любимые мелодии из детства! Это удивительное событие подарит радость и взрослым, и детям.

Музыка, которая объединяет поколения

Лауреат международных конкурсов и обладатель премии «Органист года» Тимур Халиуллин представит программу, способную представить знакомые мелодии в новом свете. Вы услышите музыку из:

«Тома и Джерри»

«Фиксиков»

Основанной темы «Пиратов Карибского моря»

Трогательной «Аллилуйи» из «Шрека»

Каждая из этих мелодий будет исполнена на органе, что добавит выразительности и глубины знакомым композициям.

Познавательный видеоролик «Внутри органа»

Особый сюрприз концерта — познавательный видеоролик «Внутри органа», который раскроет секреты этого удивительного инструмента. Вы сможете ощутить волшебство органной музыки и понять, что стоит за каждым звуком.

Волшебный мир музыки и мультфильмов

Концерт «Мульторган» — это прекрасная возможность для всей семьи окунуться в мир музыки и мультфильмов. Добрые, весёлые и трогательные мелодии органного исполнения подарят незабываемые эмоции и откроют юным слушателям волшебный мир классического инструмента.