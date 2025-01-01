Солист Белгородской государственной филармонии и лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин приглашает вас на волшебный концерт «МультОрган». Этот удивительный вечер будет полон знакомых с детства мелодий, которые пробуждают в нас ностальгию и радость.
В программе концерта вы услышите:
Также вас ждет особый сюрприз — познавательный видеоролик «Внутри органа», который приоткроет завесу тайны над этим великолепным инструментом.
Тимур Халиуллин — не только выдающийся органист, но и виртуозный рассказчик. Он является выпускником Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Участник международных фестивалей и автор уникальных лекций о музыке, Тимур много времени уделяет популяризации органной музыки среди молодежи.
В 2020 году он был удостоен звания «Органист года» и стал обладателем медали «Будущее России». Его концерты всегда полны ярких моментов и оригинальных задумок. Среди самых известных программ — «Виртуозная педаль» и «Кино-орган».
Концерт «МультОрган» станет ярким событием как для детей, так и для взрослых. Откройте для себя новый мир звуков и мелодий вместе с Тимуром Халиуллиным и его неповторимой программой. Это не просто концерт, а погружение в атмосферу детства, радости и открытий!