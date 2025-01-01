Уникальная программа «МультОрган» с Тимуром Халиуллиным

Солист Белгородской государственной филармонии и лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин приглашает вас на волшебный концерт «МультОрган». Этот удивительный вечер будет полон знакомых с детства мелодий, которые пробуждают в нас ностальгию и радость.

Музыкальная программа

В программе концерта вы услышите:

Иоганн Себастьян Бах — Токката ре минор

Григорий Васильев — «Кто такие фиксики» из мультфильма «Фиксики»

Эдвард Григ — «В пещере горного короля»

Модест Мусоргский — «Баба Яга»

Генри Манчини — «Розовая пантера»

Элтон Джон — «Король Лев»

Геннадий Гладков — «В клетке птичка»

Дуэт короля и принцессы из мультфильма «Бременские музыканты»

Клаус Бадельт, Ханс Циммер — «Пираты Карибского моря»

Леонард Коэн — «Аллилуйя» из мультфильма «Шрек»

Также вас ждет особый сюрприз — познавательный видеоролик «Внутри органа», который приоткроет завесу тайны над этим великолепным инструментом.

Талант и опыт Тимура Халиуллина

Тимур Халиуллин — не только выдающийся органист, но и виртуозный рассказчик. Он является выпускником Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Участник международных фестивалей и автор уникальных лекций о музыке, Тимур много времени уделяет популяризации органной музыки среди молодежи.

В 2020 году он был удостоен звания «Органист года» и стал обладателем медали «Будущее России». Его концерты всегда полны ярких моментов и оригинальных задумок. Среди самых известных программ — «Виртуозная педаль» и «Кино-орган».

Приглашаем на встречу с музыкой!

Концерт «МультОрган» станет ярким событием как для детей, так и для взрослых. Откройте для себя новый мир звуков и мелодий вместе с Тимуром Халиуллиным и его неповторимой программой. Это не просто концерт, а погружение в атмосферу детства, радости и открытий!