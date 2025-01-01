Меню
Мультляндия, или новые приключения Бременских музыкантов
Приглашение в страну детства: спектакль «Мультляндия» в Пермской филармонии

Мальчишек и девчонок, а также их родителей ждёт настоящий праздник! Ансамбль солистов «Хорус-Квартет» приглашает на музыкально-поэтический спектакль «Мультляндия, или новые приключения Бременских музыкантов». Это яркое и увлекательное представление перенесёт зрителей в мир любимых мультфильмов и кинофильмов.

Что ожидать от спектакля

Солисты «Хорус-Квартета» представят музыкально-поэтическое шоу, созданное по сценарию режиссёра Алексея Уланова. Зрителей ждут песни и стихи из таких классических произведений, как:

  • «Бременские музыканты»
  • «Приключения Буратино»
  • «Красная шапочка»
  • «Летучий корабль»
  • «Антошка»
  • «Трям, здравствуйте!»

Эти мультфильмы известны не одному поколению, а их песни каждый может напевать наизусть. Музыкальные произведения выдающихся композиторов — Владимира Шаинского, Геннадия Гладкова, Алексея Рыбникова, Максима Дунаевского — по праву считаются отечественной музыкальной классикой.

Сказочный мир поэзии и музыки

Песни были написаны на стихи таких замечательных авторов, как Юрий Энтин, Юлий Ким, Эдуард Успенский, Юнна Мориц и других. Эти произведения полны света и радости, их хочется слушать и петь. Авторы общаются с детьми на равных, используя озорство и лукавство, ласку и серьёзность, тёплый юмор и доброту.

Для кого этот спектакль

В «Мультляндии» каждый зритель откроет для себя что-то новенькое: взрослые смогут окунуться в ностальгию детства, а юные слушатели встретят своих любимых героев мультфильмов и проведут незабываемое время, весело потратив каждый миг.

Не упустите возможность подарить себе и своим детям незабываемые эмоции и радость от встречи с любимыми персонажами и их увлекательными приключениями!

В других городах
Ноябрь
22 ноября суббота
15:00
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
от 500 ₽

Фотографии

Фотографии

