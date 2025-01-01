Меню
Мультляндия или новые приключения Бременских музыкантов
6+
Музыкальный вечер с ансамблем солистов Пермской краевой филармонии

Приглашаем вас на незабываемый концерт, который подарит вам любимые и популярные песни из мультфильмов и кинофильмов. В исполнении ансамбля солистов Пермской краевой филармонии под художественным руководством Александра Рогожкина вы услышите любимые мелодии, которые подарят вам радость и ностальгию.

В составе ансамбля:

  • Александр Рогожкин (тенор)
  • Максим Лаптев (тенор)
  • Максим Ануфриев (баритон)
  • Эдуард Морозов (бас)

В программе прозвучат:

  • «Мы к вам заехали на час» из мф «Бременские музыканты» (музыка Гладкова, слова Энтина)
  • «Колыбельная» из кф «Красная шапочка» (музыка Рыбникова, слова Ким)
  • «Песня водяного» из мф «Летучий корабль» (музыка Дунаевского, слова Энтина)
  • «Песня красной шапочки» из кф «Красная шапочка» (музыка Рыбникова, слова Ким)
  • «Песня пирата» из мф «Голубой щенок» (музыка Гладкова, слова Энтина)
  • «Песня разбойников» из мф «Бременские музыканты» (музыка Гладкова, слова Энтина)
  • «Песня Буратино» из кф «Буратино» (музыка Рыбникова, слова Энтина)
  • «Антошка» (музыка Шаинского, слова Успенского)
  • «Мы бандито» из мф «Приключения капитана Врунгеля» (музыка Фиртича, слова Чеповецкого)
  • «Песня о вреде курения» из кф «Остров сокровищ» (музыка Быстрякова, слова Олева)
  • «Большой секрет для маленькой компании» (музыка Никитина, слова Мориц)
  • «Где водятся волшебники» из кф «Незнайка с нашего двора» (музыка Минкова, слова Энтина)
  • «Облака белогривые лошадки» из мф «Трям, здравствуйте» (музыка Шаинского, слова Козлова)
  • «Ничего на свете лучше нету» из мф «Бременские музыканты» (музыка Гладкова, слова Энтина)

Продолжительность концерта составит 1 час. Это отличный способ провести время в компании друзей и близких, наслаждаясь волшебством музыки!

