Мультляндия или новые приключения Бременских музыкантов

Музыкальный вечер с ансамблем солистов Пермской краевой филармонии

Приглашаем вас на незабываемый концерт, который подарит вам любимые и популярные песни из мультфильмов и кинофильмов. В исполнении ансамбля солистов Пермской краевой филармонии под художественным руководством Александра Рогожкина вы услышите любимые мелодии, которые подарят вам радость и ностальгию.

Исполнители

В составе ансамбля:

Александр Рогожкин (тенор)

Максим Лаптев (тенор)

Максим Ануфриев (баритон)

Эдуард Морозов (бас)

Программа концерта

В программе прозвучат:

«Мы к вам заехали на час» из мф «Бременские музыканты» (музыка Гладкова, слова Энтина)

«Колыбельная» из кф «Красная шапочка» (музыка Рыбникова, слова Ким)

«Песня водяного» из мф «Летучий корабль» (музыка Дунаевского, слова Энтина)

«Песня красной шапочки» из кф «Красная шапочка» (музыка Рыбникова, слова Ким)

«Песня пирата» из мф «Голубой щенок» (музыка Гладкова, слова Энтина)

«Песня разбойников» из мф «Бременские музыканты» (музыка Гладкова, слова Энтина)

«Песня Буратино» из кф «Буратино» (музыка Рыбникова, слова Энтина)

«Антошка» (музыка Шаинского, слова Успенского)

«Мы бандито» из мф «Приключения капитана Врунгеля» (музыка Фиртича, слова Чеповецкого)

«Песня о вреде курения» из кф «Остров сокровищ» (музыка Быстрякова, слова Олева)

«Большой секрет для маленькой компании» (музыка Никитина, слова Мориц)

«Где водятся волшебники» из кф «Незнайка с нашего двора» (музыка Минкова, слова Энтина)

«Облака белогривые лошадки» из мф «Трям, здравствуйте» (музыка Шаинского, слова Козлова)

«Ничего на свете лучше нету» из мф «Бременские музыканты» (музыка Гладкова, слова Энтина)

Информация о концерте

Продолжительность концерта составит 1 час. Это отличный способ провести время в компании друзей и близких, наслаждаясь волшебством музыки!