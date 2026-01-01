Органный зал Пермской краевой филармонии приглашает на уникальный мультконцерт, который станет настоящим праздником для всей семьи! Лауреат международных конкурсов Андрей Бардин исполнит на органе мелодии из популярных мультфильмов, знакомые каждому — от мала до велика.
В программе концерта прозвучат такие хиты, как:
Это уникальная возможность для родителей и детей увидеть, что орган — это не только «взрослый» инструмент, но и веселый, способный звучать как целый оркестр. Зрители смогут насладиться знакомыми с детства мелодиями в неожиданном исполнении и заново пережить тепло любимых мультфильмов. Концерт пройдет в атмосфере радости и уюта, позволяя всем участникам почувствовать себя немного детьми.
Не упустите шанс провести незабываемое воскресное утро в компании великолепной музыки и объединяющего настроения!