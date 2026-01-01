Мультконцерт в Органном зале: музыка из любимых мультфильмов

Органный зал Пермской краевой филармонии приглашает на уникальный мультконцерт, который станет настоящим праздником для всей семьи! Лауреат международных конкурсов Андрей Бардин исполнит на органе мелодии из популярных мультфильмов, знакомые каждому — от мала до велика.

Что услышит зритель?

В программе концерта прозвучат такие хиты, как:

«Водные лыжи» из «Ну, погоди!»

«Улыбка» Крошки Енота

«Ужасно интересно» из «38 попугаев»

Тема из «Тайны третьей планеты»

«Песенка Львенка и Черепахи»

«Голубой вагон»

«Чунга-чанга»

«Кабы не было зимы»

«Колыбельная Умки»

«Бу-ра-ти-но!»

«Настоящий друг»

Песни Кота Леопольда и Фиксиков

Музыка из «Бременских музыкантов» и «Красавицы и Чудовища»

Преимущества посещения концерта

Это уникальная возможность для родителей и детей увидеть, что орган — это не только «взрослый» инструмент, но и веселый, способный звучать как целый оркестр. Зрители смогут насладиться знакомыми с детства мелодиями в неожиданном исполнении и заново пережить тепло любимых мультфильмов. Концерт пройдет в атмосфере радости и уюта, позволяя всем участникам почувствовать себя немного детьми.

Не упустите шанс провести незабываемое воскресное утро в компании великолепной музыки и объединяющего настроения!