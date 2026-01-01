Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мультконцерт
Киноафиша Мультконцерт

Мультконцерт

6+
Возраст 6+

О концерте

Мультконцерт в Органном зале: музыка из любимых мультфильмов

Органный зал Пермской краевой филармонии приглашает на уникальный мультконцерт, который станет настоящим праздником для всей семьи! Лауреат международных конкурсов Андрей Бардин исполнит на органе мелодии из популярных мультфильмов, знакомые каждому — от мала до велика.

Что услышит зритель?

В программе концерта прозвучат такие хиты, как:

  • «Водные лыжи» из «Ну, погоди!»
  • «Улыбка» Крошки Енота
  • «Ужасно интересно» из «38 попугаев»
  • Тема из «Тайны третьей планеты»
  • «Песенка Львенка и Черепахи»
  • «Голубой вагон»
  • «Чунга-чанга»
  • «Кабы не было зимы»
  • «Колыбельная Умки»
  • «Бу-ра-ти-но!»
  • «Настоящий друг»
  • Песни Кота Леопольда и Фиксиков
  • Музыка из «Бременских музыкантов» и «Красавицы и Чудовища»

Преимущества посещения концерта

Это уникальная возможность для родителей и детей увидеть, что орган — это не только «взрослый» инструмент, но и веселый, способный звучать как целый оркестр. Зрители смогут насладиться знакомыми с детства мелодиями в неожиданном исполнении и заново пережить тепло любимых мультфильмов. Концерт пройдет в атмосфере радости и уюта, позволяя всем участникам почувствовать себя немного детьми.

Не упустите шанс провести незабываемое воскресное утро в компании великолепной музыки и объединяющего настроения!

Купить билет на концерт Мультконцерт

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
20 сентября воскресенье
15:00
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б

В ближайшие дни

Гурам Амарян. Базар
18+
Юмор

Гурам Амарян. Базар

11 сентября в 20:00 ДК Калинина
от 1600 ₽
OpensoundQuartet. Струнный квартет. С. Райх, П. Карманов, Г. Прокофьев и другие
12+
Классическая музыка

OpensoundQuartet. Струнный квартет. С. Райх, П. Карманов, Г. Прокофьев и другие

9 октября в 19:00 Филармония «Триумф»
от 1100 ₽
Люмос. Саундтрек-концерт при 1000 свечей
6+
Классическая музыка

Люмос. Саундтрек-концерт при 1000 свечей

11 октября в 19:00 Большой зал Пермской филармонии
от 1800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше