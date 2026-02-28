В театре Камала в Казани состоится незабываемый мультконцерт, который порадует зрителей звуками знакомых и любимых мелодий. В программе — саундтреки из известных анимационных фильмов, таких как
Симпсоны,
Алладин,
Русалочка,
Мулан,
Король Лев,
Красавица и чудовище, а также
Холодное сердце.
Кроме того, зрители смогут насладиться музыкальными произведениями из спектакля
Старик из деревни Альдермеш и балета
Шурале. Эти спектакли уже завоевали признание и любовь публики, и их музыкальные темы обещают создать атмосферу волшебства и радости.
Приходите и вспомните любимые моменты из детства! Мультконцерт — это отличная возможность не только для детей, но и для взрослых, которые хотят снова ощутить магию анимационного кино через музыку.