Мультконцерт
Мультконцерт

0+
Возраст 0+

О концерте

Концерт саундтреков из мультфильмов в театре Камала

В театре Камала в Казани состоится незабываемый мультконцерт, который порадует зрителей звуками знакомых и любимых мелодий. В программе — саундтреки из известных анимационных фильмов, таких как Симпсоны, Алладин, Русалочка, Мулан, Король Лев, Красавица и чудовище, а также Холодное сердце.

Кроме того, зрители смогут насладиться музыкальными произведениями из спектакля Старик из деревни Альдермеш и балета Шурале. Эти спектакли уже завоевали признание и любовь публики, и их музыкальные темы обещают создать атмосферу волшебства и радости.

Приходите и вспомните любимые моменты из детства! Мультконцерт — это отличная возможность не только для детей, но и для взрослых, которые хотят снова ощутить магию анимационного кино через музыку.

Февраль
28 февраля суббота
18:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 500 ₽

