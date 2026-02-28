Концерт саундтреков из мультфильмов в театре Камала

В театре Камала в Казани состоится незабываемый мультконцерт, который порадует зрителей звуками знакомых и любимых мелодий. В программе — саундтреки из известных анимационных фильмов, таких как Симпсоны , Алладин , Русалочка , Мулан , Король Лев , Красавица и чудовище , а также Холодное сердце .

Кроме того, зрители смогут насладиться музыкальными произведениями из спектакля Старик из деревни Альдермеш и балета Шурале . Эти спектакли уже завоевали признание и любовь публики, и их музыкальные темы обещают создать атмосферу волшебства и радости.

Приходите и вспомните любимые моменты из детства! Мультконцерт — это отличная возможность не только для детей, но и для взрослых, которые хотят снова ощутить магию анимационного кино через музыку.