Мультконцерт с оркестром. Хиты «Союзмультфильма»

Летние вечера с музыкой из любимых мультфильмов

Ничего на свете лучше нету, чем провести летний день под мелодии из любимых с детства мультфильмов. Уральский молодёжный симфонический оркестр готов представить программу, в которую вошли самые популярные музыкальные темы из классики анимации.

Известные герои на сцене

На концерте вам предстоит встретиться с Бременскими музыкантами, Львёнком и Черепахой, Чебурашкой и Крокодилом Геной, Бонифацием и другими любимыми героями. Эти персонажи оживут в звуках музыки, и каждый зритель сможет заново окунуться в мир детских воспоминаний.

Исполнители и дирижёр

С оркестром выступят талантливые исполнители: Алексей Фролов и Илья Фролов (бас), Ольга Мишарина (сопрано). Дирижировать будет Алексей Доркин, который на протяжении концерта создаст уникальную атмосферу, идеально сочетая звучание оркестра и вокальные партии.

Не упустите возможность насладиться последними мгновениями уходящего лета вместе с любимыми мелодиями — это будет незабываемый вечер для всей семьи!