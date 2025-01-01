Увидеть привычное по-новому, понять красоту окружающего мира и расширить границы своей фантазии — все это ждет юных творцов на новом мастер-классе по мультипликации. Этот увлекательный проект даст возможность каждому участнику создать собственный уникальный мультфильм с помощью воображения и современных технологий.
Вместе с опытным педагогом дети будут:
Это занятие не только разовьет творческие таланты, но и, возможно, поможет ребенку обрести новую мечту. Мы уверены, что процесс создания мультфильма будет захватывающим и интересным!
Для успешного участия в мастер-классе необходимо предварительно установить приложением STOP MOTION STUDIO на смартфон вашего ребенка.
Приглашаем всех желающих присоединиться к этому творческому приключению и раскрыть свои таланты в мире мультипликации!