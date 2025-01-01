Создайте свой мультфильм на мастер-классе по мультипликации!

Увидеть привычное по-новому, понять красоту окружающего мира и расширить границы своей фантазии — все это ждет юных творцов на новом мастер-классе по мультипликации. Этот увлекательный проект даст возможность каждому участнику создать собственный уникальный мультфильм с помощью воображения и современных технологий.

Что вас ждет на мастер-классе?

Вместе с опытным педагогом дети будут:

разрабатывать сценарий мультфильма;

создавать анимационных персонажей;

подбирать необходимые фоны для своих шедевров.

Это занятие не только разовьет творческие таланты, но и, возможно, поможет ребенку обрести новую мечту. Мы уверены, что процесс создания мультфильма будет захватывающим и интересным!

Подготовка к участию

Для успешного участия в мастер-классе необходимо предварительно установить приложением STOP MOTION STUDIO на смартфон вашего ребенка.

Приглашаем всех желающих присоединиться к этому творческому приключению и раскрыть свои таланты в мире мультипликации!