Мультипликация: мастер-класс для детей
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Создайте свой мультфильм на мастер-классе по мультипликации!

Увидеть привычное по-новому, понять красоту окружающего мира и расширить границы своей фантазии — все это ждет юных творцов на новом мастер-классе по мультипликации. Этот увлекательный проект даст возможность каждому участнику создать собственный уникальный мультфильм с помощью воображения и современных технологий.

Что вас ждет на мастер-классе?

Вместе с опытным педагогом дети будут:

  • разрабатывать сценарий мультфильма;
  • создавать анимационных персонажей;
  • подбирать необходимые фоны для своих шедевров.

Это занятие не только разовьет творческие таланты, но и, возможно, поможет ребенку обрести новую мечту. Мы уверены, что процесс создания мультфильма будет захватывающим и интересным!

Подготовка к участию

Для успешного участия в мастер-классе необходимо предварительно установить приложением STOP MOTION STUDIO на смартфон вашего ребенка.

Приглашаем всех желающих присоединиться к этому творческому приключению и раскрыть свои таланты в мире мультипликации!

Купить билет на выставка

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
В других городах

Санкт-Петербург, 17 августа
Загородный клуб «Репино-Ленинское» Санкт-Петербург, Выборгский р-н, пос. Ленинское, Советская, 171
12:00 от 5000 ₽

