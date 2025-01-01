Меню
Мультимедийный спектакль-сказка «Щелкунчик» в Планетарии 1
0+
Режиссер Вера Зощенко
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Щелкунчик в Планетарии 1: волшебство и традиция

Новый год в Петербурге невозможно представить без «Щелкунчика» — сказки, которая объединяет поколения зрителей. Каждый год мы возвращаемся к этому шедевру, жаждя уютных праздников, ярких огоньков и ощущений волшебства. В этом году «Щелкунчику» исполнилось 130 лет, и мы рады сообщить, что Планетарий 1 приготовил нечто особенное.

Современное прочтение классики

Планетарий 1 совместно с музыкантами оркестра «Creato Symphony», актрисой и режиссёром Верой Зощенко, а также художниками Александрой Конаковой и Олегом Егоровым представят мультимедийный спектакль-сказку «Щелкунчик». Это не просто спектакль, а уникальный опыт, где Фея Драже станет рассказчицей удивительной истории, а живые 3D декорации и обаятельные мультперсонажи оживят любимую сказку на самом большом в мире проекционном куполе.

Музыка Чайковского и волшебство

Во время спектакля зрители смогут насладиться замечательной музыкой Чайковского в исполнении оркестра. Всё это вместе создаст магическую атмосферу, позволяя погрузиться в дивный мир «Щелкунчика» и стать частью чудесного преображения персонажей.

Соблюдение традиций

Как сказал композитор Густав Малер: «Традиция — это передача огня, а не поклонение пеплу». Наш «Щелкунчик» бережно обращается к первоисточникам Гофмана и Чайковского, используя анимацию не как пустой аттракцион, а как способ углубить погружение в историю.

Создатели спектакля

  • Иван Шинкарёв — художественный руководитель и главный дирижёр оркестра «Creato Symphony»
  • Вера Зощенко — режиссёр-постановщик, актриса театра и кино
  • Александра Конакова — художник-постановщик
  • Олег Егоров — видеорежиссёр, художник мультимедиа

Приглашаем вас окунуться в атмосферу волшебства и традиций вместе с нами!

Купить билет на спектакль Мультимедийный спектакль-сказка «Щелкунчик» в Планетарии 1

Декабрь
24 декабря среда
10:00
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
от 1500 ₽
29 декабря понедельник
10:00
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
от 1500 ₽
30 декабря вторник
10:00
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
от 1500 ₽

