Мультимедийный концерт под звездами «Lady Gaga in Jazz»

Звёздное джазовое шоу «Lady Gaga in Jazz» в планетарии

Приглашаем вас на музыкальное полнокупольное звездное шоу «Lady Gaga in Jazz»! В этот вечер небо над вами будет ближе, чем когда-либо. Оно зазвучит голосом Леди Гаги, но не в привычной интерпретации, а в утончённом и чувственном джазовом исполнении.

Под куполом Планетария, среди сияющих галактик и метеорных росчерков, прозвучат все легендарные хиты эксцентричной звезды – от «Poker Face» и «Alejandro» до шедевров альбома Cheek to Cheek, записанного совместно с Тони Беннеттом. Это уникальная возможность насладиться джазовым звучанием известных песен в сочетании с мерцающим светом звёзд и глубоким темным куполом.

Уникальная атмосфера для незабываемого вечера

Вы почувствуете, как космос звучит в стиле GAGA, а впечатляющее "I want your love and I want your revenge You and me could write a bad romance" станет настоящим признанием в любви одной из самых эксцентричных и трогательных звёзд современности.

Исполнители

Вокальные партии исполнит Любовь Штарк – талантливая актриса и лауреат международных вокальных конкурсов, включая Международный вокальный фестиваль-конкурс «Поющая маска». Она также является участницей музыкального коллектива «Сестра Петра».

Не упустите возможность окунуться в удивительный мир джаза, наполненный атмосферой волшебства и звёздного сияния. Мы ждём вас!