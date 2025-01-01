Мультимедийный концерт «Хиты Итальянского кино»

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который станет настоящим событием для любителей театра и кино. В программе представлены культовые итальянские фильмы, такие как
Крестный отец,
Малена,
Укрощение строптивого,
Безумно влюбленный,
Римские каникулы и многие другие.
Зрителей ожидает незабываемое музыкальное сопровождение: хиты Нино Рота, Тото Кутуньо, Адриано Челентано, Эннио Морриконе, Джузеппе Верди и Джакомо Пуччини. Мы объединяем классику мирового кинематографа с известными оперными ариями, создавая уникальный аудиовизуальный опыт.
В ходе представления вы услышите:
La Gradisca si Sposa e se ne và
Salut
The Godfather Love theme
The Godfather Waltz
The Godfather Finale
Largo al factotum
Romeo & Juliet
Sono bugiarda
Canzonetta
Chi Mai
O’sole mio
Torna a surriento
Con te partiro
Adagio
Confessa
L'italiano
La pigiatura
Bella Ciao
Gelato al cioccolato
Mattinata
Bongo Cha Cha Cha
Sarà perché ti amo
Canzonetta
Donne di vita
*В программе возможны изменения
Спектакль длится 1 час 20 минут без антракта. Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир итальянского кино и музыки. Ждем вас на нашем представлении!