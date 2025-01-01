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Мультимедийный концерт «Хиты Итальянского кино»
Билеты от 1800₽
Киноафиша Мультимедийный концерт «Хиты Итальянского кино»

Мультимедийный концерт «Хиты Итальянского кино»

6+
Возраст 6+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Аудиовизуальное погружение в мир итальянского кино

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который станет настоящим событием для любителей театра и кино. В программе представлены культовые итальянские фильмы, такие как Крестный отец, Малена, Укрощение строптивого, Безумно влюбленный, Римские каникулы и многие другие.

Звуковая палитра итальянских хитов

Зрителей ожидает незабываемое музыкальное сопровождение: хиты Нино Рота, Тото Кутуньо, Адриано Челентано, Эннио Морриконе, Джузеппе Верди и Джакомо Пуччини. Мы объединяем классику мирового кинематографа с известными оперными ариями, создавая уникальный аудиовизуальный опыт.

Программа спектакля

В ходе представления вы услышите:

  • La Gradisca si Sposa e se ne và
  • Salut
  • The Godfather Love theme
  • The Godfather Waltz
  • The Godfather Finale
  • Largo al factotum
  • Romeo & Juliet
  • Sono bugiarda
  • Canzonetta
  • Chi Mai
  • O’sole mio
  • Torna a surriento
  • Con te partiro
  • Adagio
  • Confessa
  • L'italiano
  • La pigiatura
  • Bella Ciao
  • Gelato al cioccolato
  • Mattinata
  • Bongo Cha Cha Cha
  • Sarà perché ti amo
  • Canzonetta
  • Donne di vita

*В программе возможны изменения

Продолжительность и формат

Спектакль длится 1 час 20 минут без антракта. Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир итальянского кино и музыки. Ждем вас на нашем представлении!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Московский продюсерский центр Москва, Маршала Малиновского, 7
16:30 от 1800 ₽

Фотографии

Мультимедийный концерт «Хиты Итальянского кино» Мультимедийный концерт «Хиты Итальянского кино» Мультимедийный концерт «Хиты Итальянского кино» Мультимедийный концерт «Хиты Итальянского кино» Мультимедийный концерт «Хиты Итальянского кино» Мультимедийный концерт «Хиты Итальянского кино»

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