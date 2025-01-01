Мультимедийный концерт «Хиты Итальянского кино»

Аудиовизуальное погружение в мир итальянского кино

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который станет настоящим событием для любителей театра и кино. В программе представлены культовые итальянские фильмы, такие как Крестный отец , Малена , Укрощение строптивого , Безумно влюбленный , Римские каникулы и многие другие.

Звуковая палитра итальянских хитов

Зрителей ожидает незабываемое музыкальное сопровождение: хиты Нино Рота, Тото Кутуньо, Адриано Челентано, Эннио Морриконе, Джузеппе Верди и Джакомо Пуччини. Мы объединяем классику мирового кинематографа с известными оперными ариями, создавая уникальный аудиовизуальный опыт.

Программа спектакля

В ходе представления вы услышите:

La Gradisca si Sposa e se ne và

Salut

The Godfather Love theme

The Godfather Waltz

The Godfather Finale

Largo al factotum

Romeo & Juliet

Sono bugiarda

Canzonetta

Chi Mai

O’sole mio

Torna a surriento

Con te partiro

Adagio

Confessa

L'italiano

La pigiatura

Bella Ciao

Gelato al cioccolato

Mattinata

Bongo Cha Cha Cha

Sarà perché ti amo

Canzonetta

Donne di vita

*В программе возможны изменения

Продолжительность и формат

Спектакль длится 1 час 20 минут без антракта. Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир итальянского кино и музыки. Ждем вас на нашем представлении!