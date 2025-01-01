Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Мультимедийные выставки «Я — Айвазовский», «Сальвадор Дали. Король сюрреализма» и «Фрида. Viva la vida!»
Билеты от 600₽
Киноафиша Мультимедийные выставки «Я — Айвазовский», «Сальвадор Дали. Король сюрреализма» и «Фрида. Viva la vida!»

Мультимедийные выставки «Я — Айвазовский», «Сальвадор Дали. Король сюрреализма» и «Фрида. Viva la vida!»

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О выставке

Мультимедийные выставки в Artplay Media: погружение в мир искусства

Artplay Media приглашает вас на уникальные мультимедийные интерактивные выставки, которые подарят зрителям возможность встретиться с величайшими художниками всех времен. Здесь представлены три знаковых экспозиции: «Я — Айвазовский», «Сальвадор Дали. Король сюрреализма» и «Фрида. Viva la vida!».

Я — Айвазовский

На выставке, посвященной Ивана Айвазовскому, вы сможете увидеть его величественные морские пейзажи в новом формате. Четкие изображения и впечатляющие визуальные эффекты делают эту экспозицию поистине незабываемой.

Сальвадор Дали. Король сюрреализма

Выставка Дали познакомит вас с миром сюрреалистического искусства. Вы увидите его знаменитые работы, погружаясь в атмосферу необычайных образов и сюрреалистических сцен, которые вдохновят и удивят.

Фрида. Viva la vida!

Экспозиция об Фриде Кало предлагает вам исследовать её жизнь и творчество. Каждый посетитель сможет открыть для себя её насыщенное внутреннее переживание через призму мультимедийных инсталляций.

Все выставки в Artplay Media созданы с использованием новейших цифровых технологий, что позволяет погрузиться в творчество художников как никогда ранее. Это отличная возможность для всех любителей искусства и тех, кто хочет узнать больше о великих мастерах.

Не упустите шанс посетить эти уникальные выставки и насладиться искусством в современном формате!

Купить билет на выставка Мультимедийные выставки «Я — Айвазовский», «Сальвадор Дали. Король сюрреализма» и «Фрида. Viva la vida!»

Помощь с билетами
Декабрь
14 декабря воскресенье
11:00
Artplay Media Москва, Ниж.Сыромятническая, 10, стр. 2,
от 800 ₽
15 декабря понедельник
11:00
Artplay Media Москва, Ниж.Сыромятническая, 10, стр. 2,
от 600 ₽
16 декабря вторник
11:00
Artplay Media Москва, Ниж.Сыромятническая, 10, стр. 2,
от 600 ₽
17 декабря среда
11:00
Artplay Media Москва, Ниж.Сыромятническая, 10, стр. 2,
от 600 ₽
18 декабря четверг
11:00
Artplay Media Москва, Ниж.Сыромятническая, 10, стр. 2,
от 600 ₽
19 декабря пятница
11:00
Artplay Media Москва, Ниж.Сыромятническая, 10, стр. 2,
от 600 ₽
20 декабря суббота
11:00
Artplay Media Москва, Ниж.Сыромятническая, 10, стр. 2,
от 800 ₽
21 декабря воскресенье
11:00
Artplay Media Москва, Ниж.Сыромятническая, 10, стр. 2,
от 800 ₽
22 декабря понедельник
11:00
Artplay Media Москва, Ниж.Сыромятническая, 10, стр. 2,
от 600 ₽
23 декабря вторник
11:00
Artplay Media Москва, Ниж.Сыромятническая, 10, стр. 2,
от 600 ₽
24 декабря среда
11:00
Artplay Media Москва, Ниж.Сыромятническая, 10, стр. 2,
от 600 ₽
25 декабря четверг
11:00
Artplay Media Москва, Ниж.Сыромятническая, 10, стр. 2,
от 600 ₽
26 декабря пятница
11:00
Artplay Media Москва, Ниж.Сыромятническая, 10, стр. 2,
от 600 ₽
28 декабря воскресенье
11:00
Artplay Media Москва, Ниж.Сыромятническая, 10, стр. 2,
от 800 ₽
29 декабря понедельник
11:00
Artplay Media Москва, Ниж.Сыромятническая, 10, стр. 2,
от 600 ₽
30 декабря вторник
11:00
Artplay Media Москва, Ниж.Сыромятническая, 10, стр. 2,
от 600 ₽

В ближайшие дни

Sense. Геометрия чувств
0+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
Sense. Геометрия чувств
25 января в 12:10 Центр «Марс»
от 1500 ₽
Сон в музее
0+
Живопись Инсталляция Новые медиа Интерактивный Современное искусство
Сон в музее
22 декабря в 21:10 Центр «Марс»
от 950 ₽
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
12+
Живопись Графика Скульптура Классическое искусство
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
6 января в 10:30 Западное крыло Новой Третьяковки
Билеты
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше