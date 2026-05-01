Мультимедийные выставки в Artplay Media

Выставка «Босх. Профессор кошмаров»

Странные, пугающие и непонятные образы — так можно охарактеризовать работы Иеронима Босха. Его картины погружают нас в атмосферу средневековых страхов и суеверий. Особенно знаменита работа «Сад земных наслаждений», которая стала символом этого периода.

Хотя Босх считается автором около тридцати произведений, лишь семь из них подписаны. Названия картин были даны позже исследователями. О жизни самого художника известно немного: он происходил из семьи художников, был женат, не имел детей и состоял в религиозном братстве. Босха называют сюрреалистом и «почетным профессором кошмаров», а его работами даже интересовались алхимики и астрологи.

На мультимедиа-выставке «Босх. Профессор кошмаров» зрители смогут увидеть увлекательные и страшные образы мастера, а технология Cinema360 позволит почувствовать себя внутри знаменитого триптиха «Сад земных наслаждений».

Выставка «Космос. Любовь»

Этот проект посвящен всем, кто вдохновлен бесконечностью и красотой Вселенной. Выставка исследует, как развивались представления человека о космосе: от мечты о переселении на Марс до современных технологий освоения пространств.

Основой выставки стали архивные съемки и история русского искусства от авангарда до наших дней. Современные технологии позволят зрителям оказаться внутри воссозданных миров и увидеть, как человечество, влюбленное в космос, создает невероятные образы.

Выставка «Я — Айвазовский»

Этот проект ведет зрителя по жизни великого художника-мариниста Ивана Айвазовского через его личные переживания и воспоминания. В роли Айвазовского выступает Сергей Гармаш, который рассказывает историю с доверительной интонацией. Главной собеседницей становится актриса Лянка Грыу.

Сценарий основан на биографических фактах, документах и письмах современников Айвазовского. Спектакль также освещает ключевые исторические события эпохи художника.

Иван Айвазовский родился в Феодосии в армянской семье и стал одним из немногих художников, чьи работы были коммерчески успешными при жизни. За свою карьеру он создал около шести тысяч картин, большинство из которых посвящены морю. Инновационный формат Cinema360 позволяет полностью погрузиться в его мир.

Продолжительность цикла: 50 минут.