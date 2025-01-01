Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Мультимедийное путешествие в Hello Park Ривьера
Билеты от 1000₽
Киноафиша Мультимедийное путешествие в Hello Park Ривьера

Мультимедийное путешествие в Hello Park Ривьера

0+
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Добро пожаловать в интерактивный парк семейных развлечений Hello Park Ривьера! 

«Hello Park» — это уникальный семейный парк, который предлагает новый формат развлечений в концепции фиджитал (physical + digital). Здесь вы найдете удивительное сочетание мультимедийных игр, физических инсталляций и красочных проекций, которые переносят вас в разные сюжеты.

Игры для всей семьи

Большинство игр в парке проецируются на стены, пол и горки, что создает возможность для активного участия всей семьи. Дети могут:

  • прыгать и бегать,
  • лазить и кататься с горок,
  • создавать ландшафты из песка,
  • раскрашивать персонажей, которые оживают на интерактивной стене,
  • строить горы в интерактивной песочнице,
  • создавать своих аватаров.

Темы и приключения

Каждую неделю в парке меняется тема, что добавляет разнообразия и новые впечатления. Вы сможете погрузиться в:

  • подводный мир,
  • космос,
  • джунгли и многие другие удивительные сюжеты.

Идеальное место для семейного отдыха

Удивите своего ребенка и проведите незабываемое время в «Hello Park»! Это место, где будет интересно как взрослым, так и детям. Не упустите шанс отправиться в захватывающее иммерсивное приключение!

Парк не имеет возрастных ограничений, так что собирайте семью и вперед к новым открытиям!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Hello Park в ТРЦ «Ривьера» Москва, Автозаводская, 18, ТРЦ «Ривьера», 3 этаж
10:00 от 1000 ₽
25 июля
Hello Park в ТРЦ «Ривьера» Москва, Автозаводская, 18, ТРЦ «Ривьера», 3 этаж
10:00 от 1000 ₽
26 июля
Hello Park в ТРЦ «Ривьера» Москва, Автозаводская, 18, ТРЦ «Ривьера», 3 этаж
10:00 от 1400 ₽
27 июля
Hello Park в ТРЦ «Ривьера» Москва, Автозаводская, 18, ТРЦ «Ривьера», 3 этаж
10:00 от 1400 ₽
28 июля
Hello Park в ТРЦ «Ривьера» Москва, Автозаводская, 18, ТРЦ «Ривьера», 3 этаж
10:00 от 1000 ₽
29 июля
Hello Park в ТРЦ «Ривьера» Москва, Автозаводская, 18, ТРЦ «Ривьера», 3 этаж
10:00 от 1000 ₽
30 июля
Hello Park в ТРЦ «Ривьера» Москва, Автозаводская, 18, ТРЦ «Ривьера», 3 этаж
10:00 от 1000 ₽
31 июля
Hello Park в ТРЦ «Ривьера» Москва, Автозаводская, 18, ТРЦ «Ривьера», 3 этаж
10:00 от 1000 ₽
1 августа
Hello Park в ТРЦ «Ривьера» Москва, Автозаводская, 18, ТРЦ «Ривьера», 3 этаж
10:00 от 1000 ₽
2 августа
Hello Park в ТРЦ «Ривьера» Москва, Автозаводская, 18, ТРЦ «Ривьера», 3 этаж
10:00 от 1400 ₽
3 августа
Hello Park в ТРЦ «Ривьера» Москва, Автозаводская, 18, ТРЦ «Ривьера», 3 этаж
10:00 от 1400 ₽

В ближайшие дни

Игровая программа «День в спецназе — Молния»
18+
Интерактивный
Игровая программа «День в спецназе — Молния»
26 декабря в 19:00 Бункер-42 на Таганке
от 37000 ₽
Комбо билет: мультимедийная выставка + 2 мастер-класса
6+
Интерактивный Мастер-класс
Комбо билет: мультимедийная выставка + 2 мастер-класса
27 июля в 11:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 1900 ₽
Мастер-класс «Мир искусственного интеллекта: создай свой стикерпак»
6+
Мастер-класс
Мастер-класс «Мир искусственного интеллекта: создай свой стикерпак»
27 июля в 16:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 700 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше