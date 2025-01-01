«Hello Park» — это уникальный семейный парк, который предлагает новый формат развлечений в концепции фиджитал (physical + digital). Здесь вы найдете удивительное сочетание мультимедийных игр, физических инсталляций и красочных проекций, которые переносят вас в разные сюжеты.
Большинство игр в парке проецируются на стены, пол и горки, что создает возможность для активного участия всей семьи. Дети могут:
Каждую неделю в парке меняется тема, что добавляет разнообразия и новые впечатления. Вы сможете погрузиться в:
Удивите своего ребенка и проведите незабываемое время в «Hello Park»! Это место, где будет интересно как взрослым, так и детям. Не упустите шанс отправиться в захватывающее иммерсивное приключение!
Парк не имеет возрастных ограничений, так что собирайте семью и вперед к новым открытиям!