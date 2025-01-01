Добро пожаловать в интерактивный парк семейных развлечений Hello Мега Теплый стан!

«Hello Park» — это уникальный семейный парк, который предлагает новый формат развлечений в концепции фиджитал (physical + digital). Здесь вы найдете удивительное сочетание мультимедийных игр, физических инсталляций и красочных проекций, которые переносят вас в разные сюжеты.

Игры для всей семьи

Большинство игр в парке проецируются на стены, пол и горки, что создает возможность для активного участия всей семьи. Дети могут:

прыгать и бегать,

лазить и кататься с горок,

создавать ландшафты из песка,

раскрашивать персонажей, которые оживают на интерактивной стене,

строить горы в интерактивной песочнице,

создавать своих аватаров.

Темы и приключения

Каждую неделю в парке меняется тема, что добавляет разнообразия и новые впечатления. Вы сможете погрузиться в:

подводный мир,

космос,

джунгли и многие другие удивительные сюжеты.

Идеальное место для семейного отдыха

Удивите своего ребенка и проведите незабываемое время в «Hello Park»! Это место, где будет интересно как взрослым, так и детям. Не упустите шанс отправиться в захватывающее иммерсивное приключение!

Парк не имеет возрастных ограничений, так что собирайте семью и вперед к новым открытиям!