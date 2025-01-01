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Мультимедийная выставка «Вселенная Пушкина»
Киноафиша Мультимедийная выставка «Вселенная Пушкина»

Мультимедийная выставка «Вселенная Пушкина»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мультимедийная выставка о Пушкине в Санкт-Петербурге

Вас ждет уникальное предложение — мультимедийная выставка, посвященная жизни и творчеству великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Этот проект не только освещает деятельность одного из самых выдающихся деятелей культуры, но и акцентирует внимание на его роли как основоположника современного литературного русского языка.

Интерактивное погружение в эпоху Пушкина

Выставка использует современные цифровые технологии, чтобы сделать творчество и личность Пушкина ближе и понятнее молодому поколению. В условиях стремительно развивающегося информационного общества это особенно важно. Интерактивный формат позволяет зрителям не только узнать о жизни поэта, но и погрузиться в атмосферу его времени, почувствовать дух эпохи, в которой создавались его произведения.

Что ожидать от выставки?

Посетители смогут увидеть уникальные мультимедийные инсталляции, которые воссоздают ключевые моменты жизни Пушкина и его литературное наследие. Выставка предлагает разнообразные форматы взаимодействия, включая аудиовизуальные представления и цифровые экскурсии, которые делают опыт более увлекательным и познавательным.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс узнать больше о Пушкине и его вкладе в русскую культуру. Выставка «Вселенная Пушкина» — это отличный способ провести время с семьей и друзьями, а также открыть для себя новые грани творчества великого поэта.

Приходите и погружайтесь в мир Пушкина в Lumion!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Пространство Lumion Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽ 20:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Пространство Lumion Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽ 20:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Пространство Lumion Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽ 20:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Пространство Lumion Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽ 20:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Пространство Lumion Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽ 20:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Пространство Lumion Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽ 20:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Пространство Lumion Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽ 20:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Пространство Lumion Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽ 20:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Пространство Lumion Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽ 20:00 от 500 ₽

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Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта
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