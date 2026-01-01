Оповещения от Киноафиши
Мультимедийная выставка «Суриков. Россия на холсте»
0+
Возраст 0+

О выставке

Выставка, основанная на анимированных картинах, является частью цикла «Великие русские живописцы» от креативной студии «Р-Арт». Она предлагает уникальную возможность увидеть русский искусство и историю в новом свете.

Энергия и глубокие смыслы

В атмосферном пространстве выставки каждый гость сможет не только рассматривать полотна, но и ощутить их живую энергию и слои глубоких смыслов. Мультимедийные и интерактивные залы перенесут вас в эпоху, вдохновлявшую Василия Ивановича Сурикова, основоположника российской исторической живописи.

Интерактивный диалог с художником

Участники смогут побеседовать с живописцем, задавая ему вопросы через интерактивный экран. Вы услышите его размышления о судьбе и значении исторических событий, которые так ярко запечатлены в его работах.

Знакомство с шедеврами

На сенсорных экранах можно будет узнать, чем произведения Сурикова выделяются среди других художников. Вы окажетесь в центре сцен народных битв, драматических событий и портретов героев той эпохи.

Культурная ценность выставки

Авторы проекта, сочетая современные технологии и богатое наследие русской живописи, создали уникальную выставочную экспозицию. Гости смогут увидеть репродукции знаменитых картин, таких как «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем» и «Взятие снежного городка». Программа позволит воссоздать атмосферу эпохи Всероссийских преобразований.

Визит для всей семьи

Дети до 6 лет включительно могут посетить выставку бесплатно. Креативное агентство «Р-Арт» стремится не только показать шедевры Сурикова, но и передать дух эпохи, что становится возможным благодаря этой уникальной выставке.

Приглашаем всех ценителей русского искусства и желающих прикоснуться к важным историческим событиям через призму живописи!

Фотографии

Мультимедийная выставка «Суриков. Россия на холсте» Мультимедийная выставка «Суриков. Россия на холсте» Мультимедийная выставка «Суриков. Россия на холсте»

Все выставки Москвы
