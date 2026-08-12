Выставка «Капибарабууум» в Москвариуме

Приглашаем всех любителей животных и веселых активностей на новую мультимедийную выставку «Капибарабууум» в Москвариуме! Эта яркая и увлекательная экспозиция посвящена капибарам — милым и харизматичным созданиям, которые завоевали популярность в интернете благодаря своему дружелюбному характеру.

Уникальное мультимедийное пространство

«Капибарабууум» — это не просто выставка, а настоящий праздник эмоций и знаний. Вы сможете окунуться в мир множества интерактивных элементов, где каждая деталь упакована в атмосферу веселья. Основная цель выставки — познакомить гостей с правилами жизни капибар в захватывающей и игровой форме.

Что вас ждет

Площадь выставки: 500 м²

500 м² Количество арт-объектов: 5

5 Залы выставки: 7

7 Сухой бассейн: 30 м²

30 м² Инсталляции: 20

Эта выставка станет отличным вариантом для семейного времяпрепровождения, а также подарит массу положительных эмоций всем посетителям. Не упустите возможность встретиться с капибарами в их необычном мультимедийном в мире!