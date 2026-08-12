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Мультимедийная выставка «Капибарабууум»
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Киноафиша Мультимедийная выставка «Капибарабууум»

Мультимедийная выставка «Капибарабууум»

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О выставке

Выставка «Капибарабууум» в Москвариуме

Приглашаем всех любителей животных и веселых активностей на новую мультимедийную выставку «Капибарабууум» в Москвариуме! Эта яркая и увлекательная экспозиция посвящена капибарам — милым и харизматичным созданиям, которые завоевали популярность в интернете благодаря своему дружелюбному характеру.

Уникальное мультимедийное пространство

«Капибарабууум» — это не просто выставка, а настоящий праздник эмоций и знаний. Вы сможете окунуться в мир множества интерактивных элементов, где каждая деталь упакована в атмосферу веселья. Основная цель выставки — познакомить гостей с правилами жизни капибар в захватывающей и игровой форме.

Что вас ждет

  • Площадь выставки: 500 м²
  • Количество арт-объектов: 5
  • Залы выставки: 7
  • Сухой бассейн: 30 м²
  • Инсталляции: 20

Эта выставка станет отличным вариантом для семейного времяпрепровождения, а также подарит массу положительных эмоций всем посетителям. Не упустите возможность встретиться с капибарами в их необычном мультимедийном в мире!

Купить билет на выставка Мультимедийная выставка «Капибарабууум»

Помощь с билетами
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
12 августа среда
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
13 августа четверг
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
14 августа пятница
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
15 августа суббота
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
16 августа воскресенье
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
17 августа понедельник
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
18 августа вторник
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
19 августа среда
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
20 августа четверг
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
21 августа пятница
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
22 августа суббота
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
23 августа воскресенье
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
24 августа понедельник
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
25 августа вторник
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
26 августа среда
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
27 августа четверг
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
28 августа пятница
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
29 августа суббота
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
30 августа воскресенье
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
31 августа понедельник
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
1 сентября вторник
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
2 сентября среда
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
3 сентября четверг
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
4 сентября пятница
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
5 сентября суббота
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
6 сентября воскресенье
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
7 сентября понедельник
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
8 сентября вторник
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
9 сентября среда
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
10 сентября четверг
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
11 сентября пятница
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
12 сентября суббота
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
13 сентября воскресенье
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
14 сентября понедельник
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
15 сентября вторник
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
16 сентября среда
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
17 сентября четверг
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
18 сентября пятница
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
19 сентября суббота
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
20 сентября воскресенье
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
21 сентября понедельник
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
22 сентября вторник
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
23 сентября среда
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
24 сентября четверг
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
25 сентября пятница
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
26 сентября суббота
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
27 сентября воскресенье
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
29 сентября вторник
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
30 сентября среда
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
1 октября четверг
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
2 октября пятница
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
3 октября суббота
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
4 октября воскресенье
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
5 октября понедельник
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
6 октября вторник
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
7 октября среда
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
8 октября четверг
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
9 октября пятница
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
10 октября суббота
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
11 октября воскресенье
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
12 октября понедельник
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
13 октября вторник
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
14 октября среда
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
15 октября четверг
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
16 октября пятница
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
17 октября суббота
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
18 октября воскресенье
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
20 октября вторник
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
21 октября среда
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
22 октября четверг
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
23 октября пятница
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
24 октября суббота
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
25 октября воскресенье
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
26 октября понедельник
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
27 октября вторник
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
28 октября среда
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
29 октября четверг
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
30 октября пятница
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
31 октября суббота
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
1 ноября воскресенье
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
2 ноября понедельник
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
3 ноября вторник
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
4 ноября среда
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
5 ноября четверг
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
6 ноября пятница
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
7 ноября суббота
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
8 ноября воскресенье
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
9 ноября понедельник
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
10 ноября вторник
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
11 ноября среда
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
12 ноября четверг
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
13 ноября пятница
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
14 ноября суббота
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
15 ноября воскресенье
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
16 ноября понедельник
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
17 ноября вторник
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
18 ноября среда
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
19 ноября четверг
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
20 ноября пятница
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
21 ноября суббота
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
22 ноября воскресенье
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
23 ноября понедельник
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
24 ноября вторник
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
25 ноября среда
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
26 ноября четверг
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
27 ноября пятница
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
28 ноября суббота
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ
29 ноября воскресенье
10:00
Москвариум Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ

Фотографии

Мультимедийная выставка «Капибарабууум» Мультимедийная выставка «Капибарабууум» Мультимедийная выставка «Капибарабууум» Мультимедийная выставка «Капибарабууум» Мультимедийная выставка «Капибарабууум» Мультимедийная выставка «Капибарабууум» Мультимедийная выставка «Капибарабууум» Мультимедийная выставка «Капибарабууум» Мультимедийная выставка «Капибарабууум» Мультимедийная выставка «Капибарабууум» Мультимедийная выставка «Капибарабууум» Мультимедийная выставка «Капибарабууум» Мультимедийная выставка «Капибарабууум»

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