Новая выставка: Путешествие по России

Приглашаем вас на уникальную выставку, которая перенесет вас в самые живописные уголки нашей страны! Выставка проходит в формате 60 минут с возможностью посещения с экскурсоводом, который начнет свою программу в начале каждого часа. Также доступен вариант самостоятельного осмотра.

Что вас ждет?

8 мультимедийных залов, каждый из которых погружает в атмосферу различных регионов России: от Камчатки и Байкала до Васюганских болот, Урала, Эльбруса, Калмыкии, Волги и Териберки.

Оригинальная музыка, специально записанная для этой выставки, создаст неповторимый фон для вашего путешествия.

Ароматы регионов помогут вам ощутить глубину и разнообразие природы каждого из представленных мест.

Прикосновение к настоящей лаве и соли из озера Баскунчак — это не просто выставка, а настоящие сенсорные впечатления!

Интерактивные игры и квест-бродилка позволят вам стать участником процесса, а не просто зрителем, и получить памятный подарок.

Фотозоны в каждом зале станут отличным местом для создания уникальных фотографий и ярких воспоминаний.

Не упустите шанс!

Эта выставка — отличный способ провести время с семьей или друзьями и узнать больше о богатствах России. Присоединяйтесь к нам и создайте незабываемые моменты!