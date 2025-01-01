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Мультимедийная выставка «Большая Страна»
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Мультимедийная выставка «Большая Страна»

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Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Новая выставка: Путешествие по России

Приглашаем вас на уникальную выставку, которая перенесет вас в самые живописные уголки нашей страны! Выставка проходит в формате 60 минут с возможностью посещения с экскурсоводом, который начнет свою программу в начале каждого часа. Также доступен вариант самостоятельного осмотра.

Что вас ждет?

  • 8 мультимедийных залов, каждый из которых погружает в атмосферу различных регионов России: от Камчатки и Байкала до Васюганских болот, Урала, Эльбруса, Калмыкии, Волги и Териберки.
  • Оригинальная музыка, специально записанная для этой выставки, создаст неповторимый фон для вашего путешествия.
  • Ароматы регионов помогут вам ощутить глубину и разнообразие природы каждого из представленных мест.
  • Прикосновение к настоящей лаве и соли из озера Баскунчак — это не просто выставка, а настоящие сенсорные впечатления!
  • Интерактивные игры и квест-бродилка позволят вам стать участником процесса, а не просто зрителем, и получить памятный подарок.
  • Фотозоны в каждом зале станут отличным местом для создания уникальных фотографий и ярких воспоминаний.

Не упустите шанс!

Эта выставка — отличный способ провести время с семьей или друзьями и узнать больше о богатствах России. Присоединяйтесь к нам и создайте незабываемые моменты!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 400 ₽ 11:30 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 12:30 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 13:30 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 14:30 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 17:00 от 400 ₽ 17:30 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽ 18:30 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
24 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 400 ₽ 11:30 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 12:30 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 13:30 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 14:30 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 15:30 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽ 16:30 от 400 ₽ 17:00 от 400 ₽ 17:30 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽ 18:30 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
25 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 400 ₽ 11:30 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 12:30 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 13:30 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 14:30 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 15:30 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽ 16:30 от 400 ₽ 17:00 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
26 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 500 ₽ 11:30 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
27 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 500 ₽ 11:30 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
28 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 400 ₽ 11:30 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 12:30 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 13:30 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 14:30 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 15:30 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽ 16:30 от 400 ₽ 17:00 от 400 ₽ 17:30 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽ 18:30 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
29 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 400 ₽ 11:30 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 12:30 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 13:30 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 14:30 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 15:30 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽ 16:30 от 400 ₽ 17:00 от 400 ₽ 17:30 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽ 18:30 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
30 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 400 ₽ 11:30 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 12:30 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 13:30 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 14:30 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 15:30 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽ 16:30 от 400 ₽ 17:00 от 400 ₽ 17:30 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽ 18:30 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
31 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 400 ₽ 11:30 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 12:30 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 13:30 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 14:30 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 15:30 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽ 16:30 от 400 ₽ 17:00 от 400 ₽ 17:30 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽ 18:30 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
1 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 400 ₽ 11:30 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 12:30 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 13:30 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 14:30 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 15:30 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽ 16:30 от 400 ₽ 17:00 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
2 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 500 ₽ 11:30 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
3 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 500 ₽ 11:30 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
4 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 400 ₽ 11:30 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 12:30 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 13:30 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 14:30 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 15:30 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽ 16:30 от 400 ₽ 17:00 от 400 ₽ 17:30 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽ 18:30 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
5 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 400 ₽ 11:30 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 12:30 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 13:30 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 14:30 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 15:30 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽ 16:30 от 400 ₽ 17:00 от 400 ₽ 17:30 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽ 18:30 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
6 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 400 ₽ 11:30 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 12:30 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 13:30 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 14:30 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 15:30 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽ 16:30 от 400 ₽ 17:00 от 400 ₽ 17:30 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽ 18:30 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
7 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 400 ₽ 11:30 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 12:30 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 13:30 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 14:30 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 15:30 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽ 16:30 от 400 ₽ 17:00 от 400 ₽ 17:30 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽ 18:30 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
8 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 400 ₽ 11:30 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 12:30 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 13:30 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 14:30 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 15:30 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽ 16:30 от 400 ₽ 17:00 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
9 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 500 ₽ 11:30 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
10 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 500 ₽ 11:30 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
11 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 400 ₽ 11:30 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 12:30 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 13:30 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 14:30 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 15:30 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽ 16:30 от 400 ₽ 17:00 от 400 ₽ 17:30 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽ 18:30 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
12 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 400 ₽ 11:30 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 12:30 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 13:30 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 14:30 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 15:30 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽ 16:30 от 400 ₽ 17:00 от 400 ₽ 17:30 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽ 18:30 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
13 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 400 ₽ 11:30 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 12:30 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 13:30 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 14:30 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 15:30 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽ 16:30 от 400 ₽ 17:00 от 400 ₽ 17:30 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽ 18:30 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
14 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 400 ₽ 11:30 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 12:30 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 13:30 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 14:30 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 15:30 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽ 16:30 от 400 ₽ 17:00 от 400 ₽ 17:30 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽ 18:30 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
15 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 400 ₽ 11:30 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 12:30 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 13:30 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 14:30 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 15:30 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽ 16:30 от 400 ₽ 17:00 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
16 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 500 ₽ 11:30 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
17 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 500 ₽ 11:30 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
18 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 400 ₽ 11:30 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 12:30 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 13:30 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 14:30 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 15:30 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽ 16:30 от 400 ₽ 17:00 от 400 ₽ 17:30 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽ 18:30 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
19 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 400 ₽ 11:30 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 12:30 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 13:30 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 14:30 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 15:30 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽ 16:30 от 400 ₽ 17:00 от 400 ₽ 17:30 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽ 18:30 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
20 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 400 ₽ 11:30 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 12:30 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 13:30 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 14:30 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 15:30 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽ 16:30 от 400 ₽ 17:00 от 400 ₽ 17:30 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽ 18:30 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
21 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 400 ₽ 11:30 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 12:30 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 13:30 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 14:30 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 15:30 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽ 16:30 от 400 ₽ 17:00 от 400 ₽ 17:30 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽ 18:30 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
22 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 400 ₽ 11:30 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 12:30 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 13:30 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 14:30 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 15:30 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽ 16:30 от 400 ₽ 17:00 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
23 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 500 ₽ 11:30 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
24 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 500 ₽ 11:30 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
25 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 400 ₽ 11:30 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 12:30 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 13:30 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 14:30 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 15:30 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽ 16:30 от 400 ₽ 17:00 от 400 ₽ 17:30 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽ 18:30 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
26 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 400 ₽ 11:30 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 12:30 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 13:30 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 14:30 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 15:30 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽ 16:30 от 400 ₽ 17:00 от 400 ₽ 17:30 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽ 18:30 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
27 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 400 ₽ 11:30 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 12:30 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 13:30 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 14:30 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 15:30 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽ 16:30 от 400 ₽ 17:00 от 400 ₽ 17:30 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽ 18:30 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
28 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 400 ₽ 11:30 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 12:30 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 13:30 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 14:30 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 15:30 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽ 16:30 от 400 ₽ 17:00 от 400 ₽ 17:30 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽ 18:30 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽
29 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 400 ₽ 11:30 от 400 ₽ 12:00 от 400 ₽ 12:30 от 400 ₽ 13:00 от 400 ₽ 13:30 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 14:30 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 15:30 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽ 16:30 от 400 ₽ 17:00 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
30 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 500 ₽ 11:30 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
31 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 500 ₽ 11:30 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

1418 дней. К 80-летию Великой Победы
12+
Живопись Графика Скульптура Классическое искусство
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
29 октября в 16:00 Западное крыло Новой Третьяковки
Билеты
VR-инсталляция
6+
Интерактивный
VR-инсталляция
28 июля в 17:00 Центр «Марс»
от 800 ₽
Лаборатория цвета
6+
Перформанс Интерактивный Видео Инсталляция Новые медиа Современное искусство
Лаборатория цвета
2 августа в 11:00 Digital Art Центр «Внутришоу»
от 1090 ₽
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