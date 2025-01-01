Добро пожаловать в "Мир глазами ИИ". Мультимедийная выставка в Москве

Приглашаем вас в уникальное пространство, где оживают фантастические миры, научные прорывы и художественные видения, созданные с помощью искусственного интеллекта. Выставка «Мир глазами ИИ» — это не просто событие, а погружение в метавселенную идей на стыке технологий, искусства и науки.

Что вас ждёт на выставке?

Медиа-картины: Искусственный интеллект интерпретирует произведения шести культовых пар писателей-фантастов и учёных-кибернетиков. Это визуальный поток, который объединяет их смыслы и создает портрет эпохи, увиденный глазами алгоритма.

Искусственный интеллект интерпретирует произведения шести культовых пар писателей-фантастов и учёных-кибернетиков. Это визуальный поток, который объединяет их смыслы и создает портрет эпохи, увиденный глазами алгоритма. Иммерсивный тоннель: Здесь вы сможете «войти» в книгу, «встретиться» с её автором и «услышать» голос учёного. Все это — в формате живого взаимодействия, дополненного анимацией, звуком и движением.

Здесь вы сможете «войти» в книгу, «встретиться» с её автором и «услышать» голос учёного. Все это — в формате живого взаимодействия, дополненного анимацией, звуком и движением. VR-путешествие: Индивидуальный маршрут по городу будущего, собирательному образу мест, описанных в фантастических литературных произведениях.

Индивидуальный маршрут по городу будущего, собирательному образу мест, описанных в фантастических литературных произведениях. Голографические объекты и фотозона: Сделайте снимок с дружелюбным роботом в мультимедийной фотозоне.

Культурно-научная философия

На выставке вы увидите, как идеи таких авторов, как Ефремов, Стругацкие, Беляев, Булычёв и Савченко, трансформируются в цифровую реальность. Узнайте о вкладе отечественных ученых в развитие технологий, которые мы сегодня воспринимаем как западные, такие как ЭВМ, Интернет и ИИ. Вы станете частью диалога между литературой, наукой и технологиями в пространстве, наполненном историей, мечтой и будущим.

Дополнительная информация

Продолжительность: 40–60 минут.

40–60 минут. Возрастные ограничения: Подходит для взрослых и детей от 6 лет.

Это выставка, где искусственный интеллект становится художником и рассказчиком, а вы — исследователем и соавтором будущего. Откройте для себя «Мир глазами ИИ»!