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Мультимедиа выставка «Мир глазами ИИ»
Билеты от 1500₽
Киноафиша Мультимедиа выставка «Мир глазами ИИ»

Мультимедиа выставка «Мир глазами ИИ»

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Добро пожаловать в "Мир глазами ИИ". Мультимедийная выставка в Москве

Приглашаем вас в уникальное пространство, где оживают фантастические миры, научные прорывы и художественные видения, созданные с помощью искусственного интеллекта. Выставка «Мир глазами ИИ» — это не просто событие, а погружение в метавселенную идей на стыке технологий, искусства и науки.

Что вас ждёт на выставке?

  • Медиа-картины: Искусственный интеллект интерпретирует произведения шести культовых пар писателей-фантастов и учёных-кибернетиков. Это визуальный поток, который объединяет их смыслы и создает портрет эпохи, увиденный глазами алгоритма.
  • Иммерсивный тоннель: Здесь вы сможете «войти» в книгу, «встретиться» с её автором и «услышать» голос учёного. Все это — в формате живого взаимодействия, дополненного анимацией, звуком и движением.
  • VR-путешествие: Индивидуальный маршрут по городу будущего, собирательному образу мест, описанных в фантастических литературных произведениях.
  • Голографические объекты и фотозона: Сделайте снимок с дружелюбным роботом в мультимедийной фотозоне.

Культурно-научная философия

На выставке вы увидите, как идеи таких авторов, как Ефремов, Стругацкие, Беляев, Булычёв и Савченко, трансформируются в цифровую реальность. Узнайте о вкладе отечественных ученых в развитие технологий, которые мы сегодня воспринимаем как западные, такие как ЭВМ, Интернет и ИИ. Вы станете частью диалога между литературой, наукой и технологиями в пространстве, наполненном историей, мечтой и будущим.

Дополнительная информация

  • Продолжительность: 40–60 минут.
  • Возрастные ограничения: Подходит для взрослых и детей от 6 лет.

Это выставка, где искусственный интеллект становится художником и рассказчиком, а вы — исследователем и соавтором будущего. Откройте для себя «Мир глазами ИИ»!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
12:00 от 1500 ₽
24 июля
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
12:00 от 1500 ₽
25 июля
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
11:00 от 1500 ₽
26 июля
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
11:00 от 1500 ₽
27 июля
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
11:00 от 1500 ₽
28 июля
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
12:00 от 1500 ₽
29 июля
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
12:00 от 1500 ₽
30 июля
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
12:00 от 1500 ₽
31 июля
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
12:00 от 1500 ₽
1 августа
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
11:00 от 1500 ₽
2 августа
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
11:00 от 1500 ₽
3 августа
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
11:00 от 1500 ₽
4 августа
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
12:00 от 1500 ₽
5 августа
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
12:00 от 1500 ₽
6 августа
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
12:00 от 1500 ₽
7 августа
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
12:00 от 1500 ₽
8 августа
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
11:00 от 1500 ₽
9 августа
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
11:00 от 1500 ₽
10 августа
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
11:00 от 1500 ₽
11 августа
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
12:00 от 1500 ₽
12 августа
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
12:00 от 1500 ₽
13 августа
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
12:00 от 1500 ₽
14 августа
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
12:00 от 1500 ₽
15 августа
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
11:00 от 1500 ₽
16 августа
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
11:00 от 1500 ₽
17 августа
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
11:00 от 1500 ₽
18 августа
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
12:00 от 1500 ₽
19 августа
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
12:00 от 1500 ₽
20 августа
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
12:00 от 1500 ₽
21 августа
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
12:00 от 1500 ₽
22 августа
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
11:00 от 1500 ₽
23 августа
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
11:00 от 1500 ₽
24 августа
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
11:00 от 1500 ₽
25 августа
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
12:00 от 1500 ₽
26 августа
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
12:00 от 1500 ₽
27 августа
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
12:00 от 1500 ₽
28 августа
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
12:00 от 1500 ₽
29 августа
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
11:00 от 1500 ₽
30 августа
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
11:00 от 1500 ₽
31 августа
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
11:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Комбо: квест + интерактивная экскурсия
6+
Экскурсия Интерактивный
Комбо: квест + интерактивная экскурсия
23 июля в 11:00 Музей «В Тишине»
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Игровая программа «Профессор Ягодкин и его подопечные»
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Интерактивный
Игровая программа «Профессор Ягодкин и его подопечные»
18 ноября в 19:00 Бункер-42 на Таганке
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Посещение постоянной экспозиции Дома-музея Щепкина
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24 июля в 13:00 Дом-музей Щепкина
Билеты
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