Добро пожаловать в "Мир глазами ИИ". Мультимедийная выставка в Москве
Приглашаем вас в уникальное пространство, где оживают фантастические миры, научные прорывы и художественные видения, созданные с помощью искусственного интеллекта. Выставка «Мир глазами ИИ» — это не просто событие, а погружение в метавселенную идей на стыке технологий, искусства и науки.
Что вас ждёт на выставке?
- Медиа-картины: Искусственный интеллект интерпретирует произведения шести культовых пар писателей-фантастов и учёных-кибернетиков. Это визуальный поток, который объединяет их смыслы и создает портрет эпохи, увиденный глазами алгоритма.
- Иммерсивный тоннель: Здесь вы сможете «войти» в книгу, «встретиться» с её автором и «услышать» голос учёного. Все это — в формате живого взаимодействия, дополненного анимацией, звуком и движением.
- VR-путешествие: Индивидуальный маршрут по городу будущего, собирательному образу мест, описанных в фантастических литературных произведениях.
- Голографические объекты и фотозона: Сделайте снимок с дружелюбным роботом в мультимедийной фотозоне.
Культурно-научная философия
На выставке вы увидите, как идеи таких авторов, как Ефремов, Стругацкие, Беляев, Булычёв и Савченко, трансформируются в цифровую реальность. Узнайте о вкладе отечественных ученых в развитие технологий, которые мы сегодня воспринимаем как западные, такие как ЭВМ, Интернет и ИИ. Вы станете частью диалога между литературой, наукой и технологиями в пространстве, наполненном историей, мечтой и будущим.
Дополнительная информация
- Продолжительность: 40–60 минут.
- Возрастные ограничения: Подходит для взрослых и детей от 6 лет.
Это выставка, где искусственный интеллект становится художником и рассказчиком, а вы — исследователем и соавтором будущего. Откройте для себя «Мир глазами ИИ»!