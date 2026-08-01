Мультимедиа вечеринка фестиваля Просвет

29 августа завод Шпагина ёвновь превратится в уникальное арт-пространство, где свет, музыка и архитектура объединятся в единое художественное высказывание. Это не просто концерт и не клубная вечеринка в привычном смысле — каждое событие оформляется в отдельной художественной среде, позволяя зрителям стать частью увлекательной мультимедийной истории.
Каждая вечеринка ПРОСВЕТА уникальна. Индустриальное пространство завода переосмысляется, а световые инсталляции и музыка создают яркую и запоминающуюся атмосферу. Зрители могут насладиться гармонией искусств, которая предоставляет новые возможности для восприятия.
На этом событии выступят:
Это единственное событие ПРОСВЕТА, на которое требуется билет. Рекомендуем не откладывать покупку: в прошлом году все билеты были проданы до начала мероприятия. Не упустите возможность стать частью этого уникального опыта. До встречи внутри света!