Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мультимедиа вечеринка фестиваля Просвет
Киноафиша Мультимедиа вечеринка фестиваля Просвет

Мультимедиа вечеринка фестиваля Просвет

18+
Возраст 18+

О концерте

Мультимедиа-вечеринка ПРОСВЕТА на заводе Шпагина

29 августа завод Шпагина ёвновь превратится в уникальное арт-пространство, где свет, музыка и архитектура объединятся в единое художественное высказывание. Это не просто концерт и не клубная вечеринка в привычном смысле — каждое событие оформляется в отдельной художественной среде, позволяя зрителям стать частью увлекательной мультимедийной истории.

Что ожидает гостей?

Каждая вечеринка ПРОСВЕТА уникальна. Индустриальное пространство завода переосмысляется, а световые инсталляции и музыка создают яркую и запоминающуюся атмосферу. Зрители могут насладиться гармонией искусств, которая предоставляет новые возможности для восприятия.

Лайнап участников

На этом событии выступят:

  • Станция метро Горьковская — электронный проект из Нижнего Новгорода, известный своими инновационными аудиовизуальными шоу.
  • Jeam Biscuit — музыкант из Перми, автор популярных треков «Mallorca» и «Мескаль».
  • G-POL — мультижанровый диджей и саунд-продюсер, чьи треки звучат в сетах ведущих артистов электронной сцены.

Как приобрести билет?

Это единственное событие ПРОСВЕТА, на которое требуется билет. Рекомендуем не откладывать покупку: в прошлом году все билеты были проданы до начала мероприятия. Не упустите возможность стать частью этого уникального опыта. До встречи внутри света!

Купить билет на концерт Мультимедиа вечеринка фестиваля Просвет

Помощь с билетами
В других городах
Август
29 августа суббота
20:00
Завод Шпагина Пермь, Советская, 1б
от 3200 ₽

В ближайшие дни

Skookiny Deti
16+
Рок

Skookiny Deti

8 октября в 20:00 Ё-бар
от 1200 ₽
Полина Гагарина
6+
Поп

Полина Гагарина

20 октября в 19:00 Универсальный дворец спорта «Молот»
от 2500 ₽
Те100стерон
18+
Поп

Те100стерон

28 ноября в 19:00 Radius Concert Hall
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше