Мультимедиа вечеринка фестиваля Просвет

Мультимедиа-вечеринка ПРОСВЕТА на заводе Шпагина

29 августа завод Шпагина ёвновь превратится в уникальное арт-пространство, где свет, музыка и архитектура объединятся в единое художественное высказывание. Это не просто концерт и не клубная вечеринка в привычном смысле — каждое событие оформляется в отдельной художественной среде, позволяя зрителям стать частью увлекательной мультимедийной истории.

Что ожидает гостей?

Каждая вечеринка ПРОСВЕТА уникальна. Индустриальное пространство завода переосмысляется, а световые инсталляции и музыка создают яркую и запоминающуюся атмосферу. Зрители могут насладиться гармонией искусств, которая предоставляет новые возможности для восприятия.

Лайнап участников

На этом событии выступят:

Станция метро Горьковская — электронный проект из Нижнего Новгорода, известный своими инновационными аудиовизуальными шоу.

— электронный проект из Нижнего Новгорода, известный своими инновационными аудиовизуальными шоу. Jeam Biscuit — музыкант из Перми, автор популярных треков «Mallorca» и «Мескаль».

— музыкант из Перми, автор популярных треков «Mallorca» и «Мескаль». G-POL — мультижанровый диджей и саунд-продюсер, чьи треки звучат в сетах ведущих артистов электронной сцены.

Как приобрести билет?

Это единственное событие ПРОСВЕТА, на которое требуется билет. Рекомендуем не откладывать покупку: в прошлом году все билеты были проданы до начала мероприятия. Не упустите возможность стать частью этого уникального опыта. До встречи внутри света!