Космос и Ханс Циммер
Билеты от 2500₽
Киноафиша Космос и Ханс Циммер

Космос и Ханс Циммер

6+
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте

Космос и Ханс Циммер: Мультимедийное путешествие в мир звука

Приглашаем вас на уникальное мультимедийное событие «Космос и Ханс Циммер», которое предлагает зрителям погрузиться в завораживающий мир неоклассической музыки. В программе звучат шедевры самого известного композитора современности — Ханса Циммера, чьи произведения стали неотъемлемой частью таких культовых фильмов, как «Интерстеллар», «Человек дождя» и «Дюна».

Музыка, которая вдохновляет

Ханс Циммер — мастер создания эмоциональных и запоминающихся мелодий. Его музыка к фильмам «Пираты Карибского моря» и многим другим известным проектам завораживает и погружает в атмосферу кино. На этом спектакле зрители услышат не только его работы, но и произведения других выдающихся композиторов.

Звуки, проникающие в душу

В исполнении солистов оркестра также прозвучат композиции итальянского композитора Людовико Эйнауди, известного своей музыкой к французской комедии «1+1». Макс Рихтер, автор саундтреков к десяткам европейских и азиатских фильмов, также добавит свою неповторимую ноту в это музыкальное путешествие.

Визуальные эффекты

Не только музыка, но и завораживающие визуальные эффекты создадут атмосферу космического путешествия, погружая зрителей в бескрайние дали вселенной. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей музыки и искусства.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного спектакля, который сочетает в себе лучшее из мира музыки и визуального искусства. Билеты уже в продаже!

Май
1 мая пятница
20:00
Artplay Media Москва, Ниж.Сыромятническая, 10, стр. 2,
от 2500 ₽

Фотографии

Космос и Ханс Циммер Космос и Ханс Циммер Космос и Ханс Циммер Космос и Ханс Циммер Космос и Ханс Циммер Космос и Ханс Циммер Космос и Ханс Циммер Космос и Ханс Циммер Космос и Ханс Циммер Космос и Ханс Циммер Космос и Ханс Циммер Космос и Ханс Циммер Космос и Ханс Циммер Космос и Ханс Циммер Космос и Ханс Циммер Космос и Ханс Циммер Космос и Ханс Циммер Космос и Ханс Циммер Космос и Ханс Циммер

Cтендап-туры топовых комиков в России
Концерты неоклассической музыки на любой вкус
Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
