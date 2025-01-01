Спектакль Мульти елка

Самое время отправиться в увлекательное путешествие по бескрайнему МультиМиру, наполненному любимыми персонажами и настоящими чудесами. В преддверии Нового года каждый из нас получает уникальный шанс сыграть в игру Деда Мороза, пройти все уровни и успеть к бою курантов!
Сюжет: Семейное примирение через игру
Игра случайным образом попадает в семью, где родители обеспокоены ссорой брата и сестры, Матвея и Алисы. Алиса обожает мультсериалы «Сказочный патруль» и «Ми-ми-мишки», а Матвей предпочитает героев «Геройчиков» — Флая и Глорию. Но, несмотря на разные вкусы, ребята объединяются, чтобы одолеть главного злодея Мистера Глюка, который пытается захватить МультиМир и удалить всех любимых персонажей!
Что ждет в МультиМире:
Возрастные рекомендации и условия
Шоу рекомендовано для детей от 3 до 8 лет. Продолжительность спектакля — 60 минут без антракта. Дети до 4 лет проходят бесплатно (без предоставления отдельного места).
Фирменный новогодний подарок
Каждый зритель может приобрести фирменный новогодний подарок:
Цена подарка — 990 р.
Подарок можно получить в фойе до и после каждого сеанса. Количество подарков ограничено!
Не пропустите это захватывающее новогоднее шоу для всей семьи!