Киноафиша Мульти елка

Спектакль Мульти елка

Продолжительность 1 час, без антракта
О концерте/спектакле

Новогоднее приключение в МультиМире!

Самое время отправиться в увлекательное путешествие по бескрайнему МультиМиру, наполненному любимыми персонажами и настоящими чудесами. В преддверии Нового года каждый из нас получает уникальный шанс сыграть в игру Деда Мороза, пройти все уровни и успеть к бою курантов!

Сюжет: Семейное примирение через игру

Игра случайным образом попадает в семью, где родители обеспокоены ссорой брата и сестры, Матвея и Алисы. Алиса обожает мультсериалы «Сказочный патруль» и «Ми-ми-мишки», а Матвей предпочитает героев «Геройчиков» — Флая и Глорию. Но, несмотря на разные вкусы, ребята объединяются, чтобы одолеть главного злодея Мистера Глюка, который пытается захватить МультиМир и удалить всех любимых персонажей!

Что ждет в МультиМире:

  • Более 12 героев из любимых мультфильмов
  • Яркие шоу-номера и масштабные интерактивы
  • Увлекательный сюжет с неожиданными поворотами
  • Веселые песни и музыка, созданная специально для шоу
  • Костюмы и декорации как в мультфильмах
  • Искрометные шутки и диалоги, понятные детям
  • Фантастические миры и театральные спецэффекты
  • Атмосфера Нового года и отличное настроение

Возрастные рекомендации и условия

Шоу рекомендовано для детей от 3 до 8 лет. Продолжительность спектакля — 60 минут без антракта. Дети до 4 лет проходят бесплатно (без предоставления отдельного места).

Фирменный новогодний подарок

Каждый зритель может приобрести фирменный новогодний подарок:

  • Игры: «Домашний театр», «Новогодний Лабиринт», «Мемори» (24 карточки)
  • 200 грамм вкусных конфет в мешочке
  • Книжка с развивающими заданиями (22 страницы)
  • Карандаш-трансформер с восковыми мелками
  • Набор Акватату в новогодней тематике
  • Светящийся попрыгунчик (5.5 см)
  • Неоновые палочки-браслеты (2 шт.)
  • Скрепыши (3 шт.)
  • Сувениры от партнеров

Цена подарка — 990 р.
Подарок можно получить в фойе до и после каждого сеанса. Количество подарков ограничено!

Не пропустите это захватывающее новогоднее шоу для всей семьи!

 

Расписание

20 декабря
Конгресс-центр на Вернадского Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1
16:30 от 790 ₽
21 декабря
ЦКиИ «Щукино» Москва, Маршала Малиновского, 7
13:30 от 790 ₽ 16:00 от 790 ₽
28 декабря
КЦ «Строгино» Москва, Маршала Катукова, 8
11:00 от 790 ₽ 13:30 от 790 ₽

