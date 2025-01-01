Спектакль Мульти елка

Новогоднее приключение в МультиМире!

Самое время отправиться в увлекательное путешествие по бескрайнему МультиМиру, наполненному любимыми персонажами и настоящими чудесами. В преддверии Нового года каждый из нас получает уникальный шанс сыграть в игру Деда Мороза, пройти все уровни и успеть к бою курантов!

Сюжет: Семейное примирение через игру

Игра случайным образом попадает в семью, где родители обеспокоены ссорой брата и сестры, Матвея и Алисы. Алиса обожает мультсериалы «Сказочный патруль» и «Ми-ми-мишки», а Матвей предпочитает героев «Геройчиков» — Флая и Глорию. Но, несмотря на разные вкусы, ребята объединяются, чтобы одолеть главного злодея Мистера Глюка, который пытается захватить МультиМир и удалить всех любимых персонажей!

Что ждет в МультиМире:

Более 12 героев из любимых мультфильмов

из любимых мультфильмов Яркие шоу-номера и масштабные интерактивы

Увлекательный сюжет с неожиданными поворотами

Веселые песни и музыка, созданная специально для шоу

Костюмы и декорации как в мультфильмах

Искрометные шутки и диалоги, понятные детям

Фантастические миры и театральные спецэффекты

Атмосфера Нового года и отличное настроение

Возрастные рекомендации и условия

Шоу рекомендовано для детей от 3 до 8 лет. Продолжительность спектакля — 60 минут без антракта. Дети до 4 лет проходят бесплатно (без предоставления отдельного места).

Фирменный новогодний подарок

Каждый зритель может приобрести фирменный новогодний подарок:

Игры: «Домашний театр» , «Новогодний Лабиринт» , «Мемори» (24 карточки)

, , (24 карточки) 200 грамм вкусных конфет в мешочке

Книжка с развивающими заданиями (22 страницы)

Карандаш-трансформер с восковыми мелками

Набор Акватату в новогодней тематике

в новогодней тематике Светящийся попрыгунчик (5.5 см)

Неоновые палочки-браслеты (2 шт.)

Скрепыши (3 шт.)

Сувениры от партнеров

Цена подарка — 990 р.

Подарок можно получить в фойе до и после каждого сеанса. Количество подарков ограничено!

Не пропустите это захватывающее новогоднее шоу для всей семьи!