МультFильмы
МультFильмы

МультFильмы

12+
12+

О концерте

Концерт группы «МультFильмы»: звезды брит-попа на сцене

Приглашаем вас на большой сольный концерт группы «МультFильмы» — одной из самых ярких рок-групп Санкт-Петербурга. Эти музыканты стали культовыми представителями брит-попа нулевых, и сейчас продолжают удивлять слушателей оригинальной подачей и креативными идеями.

Магия музыки

Группа «МультFильмы» известна своими цепкими мелодиями и изобретательными аранжировками. Каждое их выступление — это не просто концерт, а настоящий музыкальный спектакль, где каждое слово и нота создают особую атмосферу.

Остроумные тексты

Сложные и остроумные тексты заставляют задуматься, и всегда остаются актуальными, пробуждая интерес слушателей. Группа не боится затрагивать темы, которые могут показаться неочевидными, вызывая широкий спектр эмоций и реакций.

Не упустите возможность увидеть живое выступление «МультFильмов» и насладиться музыкой, которая звучит современно и актуально. Это будет вечер, наполненный талантливыми мелодиями и энергией, которая не оставит никого равнодушным.

Декабрь
11 декабря четверг
20:00
The Rock Bar Краснодар, Горького, 104
от 2200 ₽
13 декабря суббота
20:00
Сто ручьев Воронеж, Кирова, 5
от 2200 ₽

