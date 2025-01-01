Меню
МультFильмы «Новогодний концерт»
Киноафиша МультFильмы «Новогодний концерт»

МультFильмы «Новогодний концерт»

12+
Возраст 12+

О концерте

«МультFильмы» с новогодним концертом в Санкт-Петербурге. Музыка, которая вдохновляет

«МультFильмы» — главные звёзды брит-поп волны «нулевых» и одна из самых интересных рок-групп Санкт-Петербурга. Их уникальный стиль сочетает в себе цепкие мелодии, изобретательные аранжировки и остроумные тексты, исследующие самые неочевидные темы. Каждое выступление группы — это не просто концерт, а истинное музыкальное событие, которое погружает зрителей в мир ярких эмоций и глубоких мыслей.

Почему стоит посетить концерт?

Группа «МультFильмы» известна своими незабываемыми живыми выступлениями. Музыканты не только исполняют любимые хиты, но и предлагают зрителям новые композиции, которые становятся настоящими открытиями. Их творчество привлекает внимание не только поклонников рока, но и любителей интеллигентной поп-музыки.

Интересные факты о группе

Группа была образована в начале 2000-х и за время своего существования успела завоевать множество наград и признание как в России, так и за её пределами. Музыканты активно сотрудничают с различными артистами, что делает их творчество ещё более разнообразным и многогранным.

Не упустите шанс!

Концерт «МультFильмов» обещает стать выдающимся событием в музыкальной жизни города. Это уникальная возможность насладиться качественной музыкой в компании единомышленников. Не упустите шанс стать частью этого захватывающего шоу!

Купить билет на концерт МультFильмы «Новогодний концерт»

Помощь с билетами
В других городах
Январь
3 января суббота
20:00
КЦ «Сердце» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, корп. 16
от 1800 ₽

