Мульт рояль. Музей ностальгии во дворце на Невском. Вечеринка с фуршетом

Концертная мульт-вечеринка "Мульт рояль" с Ритой Вагановой

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в историческом салоне на рояле DIEDERICHS FRERES. Лауреат многих профессиональных конкурсов, пианист-виртуоз Рита Ваганова порадует зрителей фуршетом и мультимедийным шоу, погружая в мир музыкальной ностальгии.

Программа вечера

В программе вечера - волшебные саундтреки из мультфильмов, разделенные на два отделения:

Первое отделение: Музыка из советских мультиков: Ну, погоди! Девочка и дельфин Трое из Простоквашино Бременские музыканты Щелкунчик Сказка сказок Умка Крошка Енот

Музыка из советских мультиков:

Второе отделение: Саундтреки зарубежных мультфильмов: Король Лев Алладин Холодное сердце Том и Джерри Унесённые призраками Принцесса Мононоке Мальчик и птица

Саундтреки зарубежных мультфильмов:

Интерактивное шоу и увлекательные факты

Во время концерта на большом экране будут демонстрироваться тематические фрагменты из мультфильмов. Рита Ваганова расскажет удивительные истории о создании любимых мультяшных произведений и их героях, включая интересные курьёзы и происшествия.

Также вас ожидает небольшое интерактивное шоу от Музея ностальгии, с демонстрацией уникальных экспонатов и экспресс-конкурсом с призами. Ведущий - Константин Кулаков, создатель музея и коллекционер.

Фуршет и уютная атмосфера

Концерт проходит в двух отделениях с антрактом на 30 минут. В это время гостям предлагается фуршет с красным и белым вином, чай из исторического самовара, баранки и сладости. Это отличный повод для душевного общения!

О Рите Вагановой

Маргарита Ваганова - пианист-виртуоз, известная своей филигранной техникой и глубоким пониманием композиторского замысла. Она удостоена наград на международных конкурсах и фестивалях, включая "Серебряный камертон" в Санкт-Петербурге и конкурсы в Австрии и Италии.

Исторический рояль DIEDERICHS FRERES

Концерт будет исполняться на историческом рояле DIEDERICHS FRERES, созданном в Санкт-Петербурге в 1900 году. Этот инструмент, обладающий уникальной механикой, высоко ценился с момента своего создания и стал символом качества.

Место проведения

Концерт пройдет в Дворце Кваренги на Казанской, 7. Это историческое здание было построено в 1810 году и является важной частью культурного наследия России.

Дополнительная информация

Гостям предложат:

Обзор Дворца Кваренги

Экскурс в Музей ностальгии

Welcome drink и фуршет

Чай из исторического самовара с баранками

Кофе и сладости

Ждем вас за полчаса до начала концерта для приятного общения и знакомства с ретро-коллекцией музея!

Завершение мероприятия запланировано до 21:50.