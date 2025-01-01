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Мульт рояль. Музей ностальгии во дворце на Невском. Вечеринка с фуршетом
Киноафиша Мульт рояль. Музей ностальгии во дворце на Невском. Вечеринка с фуршетом

Мульт рояль. Музей ностальгии во дворце на Невском. Вечеринка с фуршетом

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концертная мульт-вечеринка "Мульт рояль" с Ритой Вагановой

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в историческом салоне на рояле DIEDERICHS FRERES. Лауреат многих профессиональных конкурсов, пианист-виртуоз Рита Ваганова порадует зрителей фуршетом и мультимедийным шоу, погружая в мир музыкальной ностальгии.

Программа вечера

В программе вечера - волшебные саундтреки из мультфильмов, разделенные на два отделения:

  • Первое отделение: Музыка из советских мультиков:
    • Ну, погоди!
    • Девочка и дельфин
    • Трое из Простоквашино
    • Бременские музыканты
    • Щелкунчик
    • Сказка сказок
    • Умка
    • Крошка Енот
  • Второе отделение: Саундтреки зарубежных мультфильмов:
    • Король Лев
    • Алладин
    • Холодное сердце
    • Том и Джерри
    • Унесённые призраками
    • Принцесса Мононоке
    • Мальчик и птица

Интерактивное шоу и увлекательные факты

Во время концерта на большом экране будут демонстрироваться тематические фрагменты из мультфильмов. Рита Ваганова расскажет удивительные истории о создании любимых мультяшных произведений и их героях, включая интересные курьёзы и происшествия.

Также вас ожидает небольшое интерактивное шоу от Музея ностальгии, с демонстрацией уникальных экспонатов и экспресс-конкурсом с призами. Ведущий - Константин Кулаков, создатель музея и коллекционер.

Фуршет и уютная атмосфера

Концерт проходит в двух отделениях с антрактом на 30 минут. В это время гостям предлагается фуршет с красным и белым вином, чай из исторического самовара, баранки и сладости. Это отличный повод для душевного общения!

О Рите Вагановой

Маргарита Ваганова - пианист-виртуоз, известная своей филигранной техникой и глубоким пониманием композиторского замысла. Она удостоена наград на международных конкурсах и фестивалях, включая "Серебряный камертон" в Санкт-Петербурге и конкурсы в Австрии и Италии.

Исторический рояль DIEDERICHS FRERES

Концерт будет исполняться на историческом рояле DIEDERICHS FRERES, созданном в Санкт-Петербурге в 1900 году. Этот инструмент, обладающий уникальной механикой, высоко ценился с момента своего создания и стал символом качества.

Место проведения

Концерт пройдет в Дворце Кваренги на Казанской, 7. Это историческое здание было построено в 1810 году и является важной частью культурного наследия России.

Дополнительная информация

Гостям предложат:

  • Обзор Дворца Кваренги
  • Экскурс в Музей ностальгии
  • Welcome drink и фуршет
  • Чай из исторического самовара с баранками
  • Кофе и сладости

Ждем вас за полчаса до начала концерта для приятного общения и знакомства с ретро-коллекцией музея!

Завершение мероприятия запланировано до 21:50.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 ноября
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
19:00 от 1250 ₽

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