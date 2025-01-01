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Мукка
Билеты от 3100₽
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Мукка

16+
Возраст 16+
Билеты от 3100₽

О концерте/спектакле

Музыкальный бунт: сенсация Мукка на сцене

Никому не известный подросток Мукка стал одной из главных музыкальных сенсаций 2018 года. Его хит «Девочка с каре» привлек внимание не только молодежной аудитории, но и стал предметом общественных дискуссий.

Скандал вокруг «Девочки с каре»

Песня оказалась в эпицентре скандала из-за обвинений в пропаганде наркотиков. Это вызвало бурные обсуждения в СМИ и социальных сетях, что только увеличило популярность артиста среди молодежи. Многие поклонники увидели в Мукке символ бунта и свободы самовыражения.

Влияние на молодежную культуру

Несмотря на критику, Мукка быстро завоевал сердца зрителей, став иконой громкого бунтарского рейв-панка. Его музыка и стиль вдохновили множество молодых людей, стремящихся выразить свои чувства и протест через искусство.

Не упустите шанс увидеть Мукку вживую

Не пропустите возможность стать частью этого уникального события! Следите за анонсами концертов и спектаклей с участием Мукки, чтобы окунуться в атмосферу молодёжного бунта и музыкального эксперимента.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 августа
Территория Open Air Club Москва, Новозаводская, 27
20:00 от 3100 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Муз порт Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, 1
20:00 от 2600 ₽

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