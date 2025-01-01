Меню
Мухтар Хордаев
Билеты от 4500₽
Киноафиша Мухтар Хордаев

Мухтар Хордаев

18+
Возраст 18+
Билеты от 4500₽

О концерте/спектакле

Музыка и эмоции: Концерт Мухтара Хордаева в клубе "Петтер"

Приглашаем вас на незабываемый вечер, который пройдет в клубе "Петтер". Мухтар Хордаев, известный своим уникальным стилем и харизмой, представит концерт, наполненный чувственными мелодиями и душевными текстами.

Знакомство с артистом

Мухтар Хордаев – это имя, знакомое многим поклонникам шансона. Его песни затрагивают самые глубокие чувства, рассказывая истории о любви, потере и надежде. Артист славится не только своим вокалом, но и умением создавать атмосферу, в которой каждый зритель почувствует себя частью происходящего на сцене.

Что ожидать на концерте?

На концерте вы услышите как уже полюбившиеся хиты, так и новые композиции, которые обязательно найдут отклик в вашем сердце. Хордаев не боится экспериментировать, и каждый его выход на сцену – это всегда новый опыт для зрителей.

Интересные факты

  • Мухтар начал свою карьеру в молодом возрасте и быстро завоевал популярность благодаря своим запоминающимся текстам и мелодиям.
  • Он активно сотрудничает с другими известными исполнителями, что делает его концерты особенно яркими и насыщенными.
  • Кроме музыки, Хордаев увлекается живописью и часто использует элементы искусства в своих выступлениях.

Не пропустите!

Концерт пройдет в уютной атмосфере клуба "Петтер", что создаст идеальные условия для погружения в мир шансона. Билеты уже в продаже, и количество мест ограничено. Убедитесь, что вы не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
14 сентября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
20:00 от 4500 ₽

