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Муха-цокотуха
Билеты от 800₽
Киноафиша Муха-цокотуха

Спектакль Муха-цокотуха

Постановка
Театр на Юго-Западе 0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Интерактивное представление с музыкой и веселыми шутками

Стихи о Мухе-Цокотухе знакомы всем с детства. Эта история всегда вызывает улыбку и возвращает нас в мир детства и беззаботных игр. Но в нашей версии это не просто постановка для детей, а увлекательная игра, в которой участвуют не только зрители, но и актеры.

Интерактивная игра с малышами

Спектакль начинается прямо на пороге Арт-Кафе, где дети вовлекаются в действие с самого начала. Вместе с актерами они будут отгадывать загадки, петь веселые песни, читать стихи и участвовать в других активностях. Это не просто спектакль, а настоящая игра, в которой каждый ребенок может стать частью сказки.

Погружение в сказку

После увлекательных игр малыши попадут в настоящую сказку, где их ждут необычные приключения. Интерактивность спектакля позволяет создать атмосферу, в которой каждый зритель чувствует себя участником волшебной истории.

Живая музыка и веселые шутки

Сказка наполнена живой музыкой, веселыми шутками и яркими персонажами, что делает ее еще более увлекательной. Этот спектакль не только развлекает, но и учит детей важным жизненным урокам.

Уроки дружбы и взаимовыручки

Через веселые приключения спектакль передает детям ценности дружбы, взаимовыручки и любви. Он помогает научить находить выход из трудных ситуаций, а также учит, что важно поддерживать друг друга в любой ситуации.

В ролях
Илона Барышева
Константин Курочкин
Антон Белов
Татьяна Городецкая
Елена Шестовская

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 октября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
12:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽

Фотографии

Муха-цокотуха Муха-цокотуха Муха-цокотуха Муха-цокотуха Муха-цокотуха

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