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Муха-цокотуха
Билеты от 1500₽
Киноафиша Муха-цокотуха

Спектакль Муха-цокотуха

Постановка
Театр кукол им. Образцова 6+
Режиссер Владимир Беркун, Александр Захарьев
Продолжительность 1 час 5 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль в джазовом стиле по мотивам сказки Корнея Чуковского

В этом ярком музыкальном спектакле в стиле джаз оживают куклы, чтобы рассказать увлекательную историю о Мухе-цокотухе. Она находит не только денежку, но и верных друзей, много поёт и весело проводит время. Однако, несмотря на все радости, она не умеет различать настоящие чувства от фальшивых. И только случай, произошедший в её жизни, заставляет её задуматься о том, что на самом деле важно.

Создание спектакля

Спектакль был создан Театром кукол Образцова в сотрудничестве с Фондом поддержки анимации и киностудией «Союзмультфильм» при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации. Это уникальное представление объединяет в себе элементы музыки, анимации и театрального искусства, предлагая зрителям незабываемые впечатления.

Приглашаем вас окунуться в этот удивительный мир, где музыка и куклы рассказывают о дружбе, любви и искренних чувствах!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
12:00 от 1500 ₽

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