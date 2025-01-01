Спектакль Муха-цокотуха

Музыкальный спектакль в джазовом стиле по мотивам сказки Корнея Чуковского

В этом ярком музыкальном спектакле в стиле джаз оживают куклы, чтобы рассказать увлекательную историю о Мухе-цокотухе. Она находит не только денежку, но и верных друзей, много поёт и весело проводит время. Однако, несмотря на все радости, она не умеет различать настоящие чувства от фальшивых. И только случай, произошедший в её жизни, заставляет её задуматься о том, что на самом деле важно.

Создание спектакля

Спектакль был создан Театром кукол Образцова в сотрудничестве с Фондом поддержки анимации и киностудией «Союзмультфильм» при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации. Это уникальное представление объединяет в себе элементы музыки, анимации и театрального искусства, предлагая зрителям незабываемые впечатления.

Приглашаем вас окунуться в этот удивительный мир, где музыка и куклы рассказывают о дружбе, любви и искренних чувствах!