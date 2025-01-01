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Муха-цокотуха
Киноафиша Муха-цокотуха

Спектакль Муха-цокотуха

0+
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль по любимой сказке Чуковского

Приглашаем вас на спектакль «Муха-Цокотуха» — яркую и забавную сказку о приключениях весёлой мухи!

О сюжете

Сказка начинается с того, как Муха-Цокотуха решает отпраздновать свои именины. Она покупает роскошный самовар и готовится к весёлой вечеринке. Однако праздник прерывает коварный Паук, который похищает нашу героиню!

Но не бойтесь! На помощь Мухе спешит храбрый Комар. Он вступает в бой с Пауком, чтобы освободить свою возлюбленную. После захватывающей схватки Комар не только спасает Муху, но и женится на ней!

Для всей семьи

Спектакль полон веселья, ярких персонажей и интерактивных моментов, которые сделают вечер незабываемым для детей и взрослых. Это идеальное мероприятие для семейного досуга!

Не пропустите эту увлекательную историю о дружбе, храбрости и любви!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 августа
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
18:00 от 980 ₽
Санкт-Петербург, 8 сентября
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
18:00 от 980 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
10:30 от 750 ₽ 12:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
10:30 от 750 ₽ 12:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
16:30 от 750 ₽

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