Спектакль по любимой сказке Чуковского

Приглашаем вас на спектакль «Муха-Цокотуха» — яркую и забавную сказку о приключениях весёлой мухи!

О сюжете

Сказка начинается с того, как Муха-Цокотуха решает отпраздновать свои именины. Она покупает роскошный самовар и готовится к весёлой вечеринке. Однако праздник прерывает коварный Паук, который похищает нашу героиню!

Но не бойтесь! На помощь Мухе спешит храбрый Комар. Он вступает в бой с Пауком, чтобы освободить свою возлюбленную. После захватывающей схватки Комар не только спасает Муху, но и женится на ней!

Для всей семьи

Спектакль полон веселья, ярких персонажей и интерактивных моментов, которые сделают вечер незабываемым для детей и взрослых. Это идеальное мероприятие для семейного досуга!

Не пропустите эту увлекательную историю о дружбе, храбрости и любви!