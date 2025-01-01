Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Муха-цокотуха
Киноафиша Муха-цокотуха

Спектакль Муха-цокотуха

0+
Продолжительность 40 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Добрая сказка для детей

Весёлая и всеми любимая история о Мухе-цокотухе оживает на театральной сцене! Приглашаем юных зрителей и их родителей на увлекательное музыкальное представление, полное песен, шуток и неожиданных приключений.

История о находчивости и дружбе

Главная героиня, Муха-цокотуха, живёт беспечно и радостно: поёт песни и греется на солнышке. Однажды она находит монетку и решает устроить праздничное чаепитие, пригласив всех своих друзей. Но праздник внезапно омрачает злой Паук, от которого все гости в страхе разбегаются, оставив Муху в беде.

Когда кажется, что всё потеряно, на помощь прилетает отважный Комар! Он сразится с Пауком и спасёт Муху. Теперь можно снова радоваться – впереди свадьба!

Почему стоит посмотреть

Этот спектакль – настоящая классика детской литературы, сочетающая юмор и важные уроки о дружбе, смелости и взаимопомощи. Красочные декорации, весёлые музыкальные номера и яркие персонажи никого не оставят равнодушными. Детей ждёт захватывающее приключение, полное неожиданностей и веселья, а взрослые смогут окунуться в ностальгию по любимой сказке.

Спектакль «Муха-цокотуха» подойдёт для семейного просмотра, создавая атмосферу радости и доброты.

Режиссер
Владимир Лезин
В ролях
Маргарита Шумилова
Анна Перевозчикова
Элла Цветкова
Артем Феклин

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 сентября
Бродячая собачка Санкт-Петербург, просп. Стачек, 59
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽

Фотографии

Муха-цокотуха Муха-цокотуха Муха-цокотуха Муха-цокотуха Муха-цокотуха

В ближайшие дни

На дне
18+
Премьера Драма
На дне
24 октября в 19:00 Александринский театр
от 500 ₽
До свадьбы доживет
18+
Комедия Иммерсивный
До свадьбы доживет
21 сентября в 16:45 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 2900 ₽
Ромео и Джульетта
12+
Балет
Ромео и Джульетта
26 октября в 13:00 Михайловский театр
от 2000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше