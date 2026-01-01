Спектакль Муха-цокотуха

Спектакль о Мухе-цокотухе в Башкирском государственном театре кукол

Приглашаем вас на увлекательный спектакль, основанный на любимой детской сказке о Мухе-цокотухе. Эта история рассказывает о смелой мухе, которая нашла самовар и решила устроить чаепитие для своих друзей. Однако радость вскоре омрачается: коварный Паук похищает Муху, и только храбрый Комарик готов прийти ей на помощь.

Зрителей ожидает сказочное представление, полное ярких персонажей, стихов и захватывающих событий. Спектакль подходит для всех, кто ценит добрые истории о дружбе и смелости.

Присоединяйтесь к нам на сказочное чаепитие и узнайте, как Муха-цокотуха и её новые друзья справятся с опасностями вместе!