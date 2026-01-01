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Муха-цокотуха
Киноафиша Муха-цокотуха

Спектакль Муха-цокотуха

Постановка
Башкирский государственный театр кукол 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль о Мухе-цокотухе в Башкирском государственном театре кукол

Приглашаем вас на увлекательный спектакль, основанный на любимой детской сказке о Мухе-цокотухе. Эта история рассказывает о смелой мухе, которая нашла самовар и решила устроить чаепитие для своих друзей. Однако радость вскоре омрачается: коварный Паук похищает Муху, и только храбрый Комарик готов прийти ей на помощь.

Зрителей ожидает сказочное представление, полное ярких персонажей, стихов и захватывающих событий. Спектакль подходит для всех, кто ценит добрые истории о дружбе и смелости.

Присоединяйтесь к нам на сказочное чаепитие и узнайте, как Муха-цокотуха и её новые друзья справятся с опасностями вместе!

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В других городах
Сентябрь
26 сентября суббота
12:00
Башкирский государственный театр кукол Уфа, проспект Октября, 156
от 500 ₽
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