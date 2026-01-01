Оповещения от Киноафиши
«Муха-Цокотуха» в Драматическом театре им. Пушкина

В Драматическом театре им. Пушкина пройдёт постановка «Мухи-Цокотухи». Это жизнерадостное произведение Александра Блока, написанное в 1924 году, отличается не только поэтичностью, но и музыкальностью. Главная героиня, счастливая Муха, ищет ответ на вечный вопрос о счастье, стоя на распутье между материальным и духовным.

Наверняка зрители оценят не только саму историю, но и атмосферу, которую создаст спектакль. «Муха-Цокотуха» была написана в вдохновенные минуты и сразу же завоевала популярность, выйдя в свет в числе шести переизданий в 20-е годы. Текст, сочиненный на клочках бумаги и обрывках обоев, доносит до нас искренние эмоции автора.

Теперь, спустя почти 100 лет, эта музыкальная сказка вновь предстает перед зрителями, поднимая важные вопросы о счастье и смысле жизни в современном контексте. Не упустите возможность увидеть на сцене историю, которая будет резонировать и с сегодняшним днем.

Март
22 марта воскресенье
18:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 200 ₽

