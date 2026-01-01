Оповещения от Киноафиши
Муха-Цокотуха
Киноафиша Муха-Цокотуха

Спектакль Муха-Цокотуха

Продолжительность 50 мин

О спектакле

Музыкальное представление для детей в Алматы

Приглашаем маленьких зрителей и их родителей на увлекательное музыкальное представление о приключениях Мухи-Цокотухи. Эта история заставит сердечки малышей биться быстрее и подарит незабываемые впечатления!

Спасение и дружба

Спектакль повествует о необыкновенной судьбе главной героини — Мухи-Цокотухи, которая неожиданно попадает в беду. Злодей-паук угрожает ее спокойствию, но на помощь приходит храбрый и находчивый жених — Комарик. Вместе они преодолевают преграды и учат зрителей, что настоящая дружба и смелость помогают справиться с любыми трудностями.

Музыка и движение

Каждое действие на сцене сопровождается яркими музыкальными номерами, которые делают спектакль динамичным и запоминающимся. Музыка написана талантливыми композиторами, что добавляет особое очарование к сценическому представлению.

Почему стоит посетить?

«Муха-Цокотуха» — это не просто спектакль, а настоящая музыкальная сказка, которая подарит детям радость, улыбки и важные уроки о храбрости и дружбе. Такой спектакль станет отличным вариантом для семейного досуга и поможет развить любовь к театру у ваших детей!

Купить билет на спектакль Муха-Цокотуха

Март
8 марта воскресенье
12:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 1800 ₽
21 марта суббота
12:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 1800 ₽

