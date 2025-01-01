Сказочный мир «Мухи-Цокотухи» на сцене театра Парнас

Приглашаем вас на музыкальный кукольный спектакль по мотивам знаменитой сказки Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха». Это увлекательное представление подарит зрителям яркие эмоции и незабываемые впечатления.

Сюжет и персонажи

Солнце ярко светит, цветы начинают распускаться, а вместе с ними начинается и волшебная сказка. Главные герои — очаровательная Муха, отважный гусар-Комар, коварный злодей-Паук и, конечно, Самовар — создадут атмосферу настоящего праздника. Эти персонажи не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых!

Для кого спектакль?

Спектакль предназначен для юных зрителей от 4 лет. Это отличная возможность познакомить детей с классической литературой в увлекательной и доступной форме.

Информация о спектакле

Продолжительность представления составляет всего 35 минут, что идеально подходит для маленьких зрителей. А по окончании спектакля у вас будет возможность сделать фото с любимыми героями!

Не упустите шанс погрузиться в мир детской сказки и насладиться яркими моментами вместе с нами!