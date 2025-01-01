Спектакль Муха-цокотуха

Праздник русской сказки: спектакль с ожившими куколками в Домике Фанни Белл

Приглашаем вас на уникальное театральное представление, где оживут герои-куклы, созданные талантливыми руками петербургского мастера Фани. На сцене вас ждут:

Красавица Муха

Гусар Комарик

Злодей Паук

Неожиданный Самовар

Эти персонажи превратят детское стихотворение в настоящее театральное торжество, полное ярких эмоций и веселых приключений.

Атмосфера русской ярмарки

Звуки балалайки и забавные игры с маленькими зрителями создадут необычайную атмосферу, погружая вас в мир русской ярмарки-сказки начала XX века. Вас ждет не только зрелище, но и праздничное чаепитие, которое станет отличным завершением вечера.

Приглашайте друзей!

Не упустите возможность поделиться этим волшебным моментом с вашими близкими! Звоните, пишите и зовите своих друзей. Пусть эта живая русская сказка подарит радость вам и вашим замечательным детям!