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Муха-цокотуха
Билеты от 1600₽
Киноафиша Муха-цокотуха

Спектакль Муха-цокотуха

Кукольный спектакль-чаепитие с балалайками, самоварами и ковром
Постановка
Домик Фанни Белл 0+
Режиссер Иван Пачин, Иван Пачин
Продолжительность 40 минут, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Праздник русской сказки: спектакль с ожившими куколками в Домике Фанни Белл

Приглашаем вас на уникальное театральное представление, где оживут герои-куклы, созданные талантливыми руками петербургского мастера Фани. На сцене вас ждут:

  • Красавица Муха
  • Гусар Комарик
  • Злодей Паук
  • Неожиданный Самовар

Эти персонажи превратят детское стихотворение в настоящее театральное торжество, полное ярких эмоций и веселых приключений.

Атмосфера русской ярмарки

Звуки балалайки и забавные игры с маленькими зрителями создадут необычайную атмосферу, погружая вас в мир русской ярмарки-сказки начала XX века. Вас ждет не только зрелище, но и праздничное чаепитие, которое станет отличным завершением вечера.

Приглашайте друзей!

Не упустите возможность поделиться этим волшебным моментом с вашими близкими! Звоните, пишите и зовите своих друзей. Пусть эта живая русская сказка подарит радость вам и вашим замечательным детям!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Домик Фанни Белл Москва, Ст.Басманная, 15, сад им. Баумана
11:00 от 1600 ₽ 13:00 от 1600 ₽

Фотографии

Муха-цокотуха Муха-цокотуха Муха-цокотуха Муха-цокотуха Муха-цокотуха

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