Спектакль Муха-цокотуха

Муха-цокотуха
Постановка
Театр кукол им. Владимира Былкова 0+
Режиссер Владимир Былков
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Музыкальная сказка о Мухе-Цокотухе в ростовском кукольном театре

История о Мухе-Цокотухе, подвергшейся нападению страшного Паука, знакома многим. Однако в новом спектакле режиссёр превращает эту классическую сказку в увлекательную музыкальную игру, способную поразить воображение зрителей.

Яркое кукольное шоу

Спектакль предлагает уникальный опыт: рассказчик взаимодействует с аудиторией, произнося слова известной сказки, и одновременно создает яркое кукольное шоу. Здесь выступают артисты-кукловоды, которые мастерски управляют куклами различных систем: перчаточными, пальчиковыми, планшетными и тростевыми. Их работа не только захватывающая, но и полна веселья и азартного исполнения.

Ирония и оригинальность

Ироничный подход режиссуры прекрасно дополняется оригинальной музыкой и великолепной сценографией, создавая атмосферу, которая погружает зрителей в мир сказки. Такой спектакль станет отличным выбором для семейного просмотра и порадует как детей, так и взрослых.

Не упустите возможность!

Не упустите шанс увидеть это увлекательное представление! Спектакль обещает стать ярким событием театрального сезона и подарить зрителям множество положительных эмоций.

Ростов-на-Дону, 5 октября
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
11:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽

