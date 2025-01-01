Спектакль Муха-цокотуха

Микрооперетта для детей: «Муха-Цокотуха» в челябинском кукольном театре

«Кто не знает Цокотуху? Знают все такую муху!» Но известно ли вам, как она замечательно поет? Не одна, а с целым хором букашек-таракашек! В нашем спектакле арена событий — забытая кем-то в лесу пустая консервная банка. Она становится то танцплощадкой, то цирковым манежем, а то и вовсе настоящей оперной сценой.

Знакомство с героями

На этой сцене исполняют свои арии всем известные герои сказки Корнея Чуковского — Муха, Комарик и огромный кровожадный, но совсем не страшный Паук. Не страшный он потому, что все это — театр!

Что ожидает зрителей?

Артисты позабавят публику песнями, танцами и мастерским владением куклой. Живой вокал, яркие костюмы, куклы и стремительно развивающееся действие — вот что ожидает зрителей в микро-«оперетте» для детей с 4-х лет «Муха-Цокотуха».

Интересные факты

Интересно, что «Муха-Цокотуха» впервые была опубликована в 1928 году и с тех пор стала одним из самых любимых произведений детской литературы. Спектакль привлечет как детей, так и взрослых, ведь его послание о дружбе и взаимопомощи актуально для всех поколений.

Не упустите возможность посетить это яркое и увлекательное представление!