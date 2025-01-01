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Муха-цокотуха
Киноафиша Муха-цокотуха

Спектакль Муха-цокотуха

Постановка
Театр кукол им. Вольховского 0+
Режиссер Петр Васильев
Продолжительность 40 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Микрооперетта для детей: «Муха-Цокотуха» в челябинском кукольном театре

«Кто не знает Цокотуху? Знают все такую муху!» Но известно ли вам, как она замечательно поет? Не одна, а с целым хором букашек-таракашек! В нашем спектакле арена событий — забытая кем-то в лесу пустая консервная банка. Она становится то танцплощадкой, то цирковым манежем, а то и вовсе настоящей оперной сценой.

Знакомство с героями

На этой сцене исполняют свои арии всем известные герои сказки Корнея Чуковского — Муха, Комарик и огромный кровожадный, но совсем не страшный Паук. Не страшный он потому, что все это — театр!

Что ожидает зрителей?

Артисты позабавят публику песнями, танцами и мастерским владением куклой. Живой вокал, яркие костюмы, куклы и стремительно развивающееся действие — вот что ожидает зрителей в микро-«оперетте» для детей с 4-х лет «Муха-Цокотуха».

Интересные факты

Интересно, что «Муха-Цокотуха» впервые была опубликована в 1928 году и с тех пор стала одним из самых любимых произведений детской литературы. Спектакль привлечет как детей, так и взрослых, ведь его послание о дружбе и взаимопомощи актуально для всех поколений.

Не упустите возможность посетить это яркое и увлекательное представление!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 23 августа
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
11:00 от 300 ₽ 13:30 от 300 ₽
Челябинск, 24 августа
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
11:00 от 300 ₽ 13:30 от 300 ₽

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