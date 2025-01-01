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Муха-цокотуха
Киноафиша Муха-цокотуха

Спектакль Муха-цокотуха

0+
Режиссер Андрей Казаков
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль по знакомой всем с детства сказке Корнея Чуковского

Приглашаем вас на увлекательный спектакль, основанный на известной сказке Корнея Чуковского. В этой истории маленькие герои — букашки-таракашки и червяки-козявочки — ведут себя так, как настоящие люди, демонстрируя знакомые нам человеческие эмоции и отношения.

Сюжет и персонажи

В центре сюжета — добродушная и доверчивая Муха, которая попадает в лапы коварного Злодея-Паука. Но не всё потеряно! На помощь ей приходит лишь один смелый герой — маленький Комарик. Эта история о том, как важно иметь настоящих друзей, готовых прийти на помощь в трудную минуту.

Темы спектакля

Спектакль затрагивает важные темы, такие как бескорыстная дружба и предательство, трусость и самоотверженная храбрость. Он покажет зрителям, что даже самые маленькие могут проявить огромную смелость и отвагу, когда дело касается спасения друзей.

Интересные факты

Корней Чуковский — не только автор детских книг, но и выдающийся литературный критик и переводчик. Его сказки остаются актуальными и любимыми многими поколениями. Музыкальная интерпретация этой сказки добавляет спектаклю особую атмосферу, позволяя зрителям погрузиться в волшебный мир, полный приключений и неожиданных поворотов.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного театрального события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 17 августа
ДК железнодорожников им. Пушкина Самара, Льва Толстого, 94
12:00 от 300 ₽

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