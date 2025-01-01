Все мы выросли на замечательных произведениях Корнея Чуковского и теперь с удовольствием читаем их своим детям и внукам. Одной из самых известных и любимых сказок является «Муха-Цокотуха». На её основе в Московской областной филармонии был создан спектакль «Муха-Цокотуха. Именины с оркестром», в котором разные виды исполнительских искусств объединяются в синтетическое музыкальное интерактивное представление для детей.
Гости на именинках — самые разные насекомые — принесут Мухе подарки: музыкальные, танцевальные и песенные. Юные зрители познакомятся с произведениями П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, И. Ф. Стравинского, услышат знаменитый «Свадебный марш» Ф. Мендельсона, обработки народных песен, а также популярные мелодии из кинофильмов и мультфильмов в исполнении Оркестра Насекомых (оркестр народных инструментов). Дети примут активное участие в развитии сюжета и помогут освободить Муху.
Режиссёр: Дамир Бахтиев
Исполнители:
Московская областная филармония
Государственный ансамбль русской музыки и танца «Садко»
Художественный руководитель: Дарья Волынская
Дирижёр: Денис Забавский
Балетмейстер: Людмила Алянчикова