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Киноафиша Муха-цокотуха. Именины с оркестром

Спектакль Муха-цокотуха. Именины с оркестром

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Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Муха-Цокотуха. Именины с оркестром

Все мы выросли на замечательных произведениях Корнея Чуковского и теперь с удовольствием читаем их своим детям и внукам. Одной из самых известных и любимых сказок является «Муха-Цокотуха». На её основе в Московской областной филармонии был создан спектакль «Муха-Цокотуха. Именины с оркестром», в котором разные виды исполнительских искусств объединяются в синтетическое музыкальное интерактивное представление для детей.

Описание спектакля

Гости на именинках — самые разные насекомые — принесут Мухе подарки: музыкальные, танцевальные и песенные. Юные зрители познакомятся с произведениями П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, И. Ф. Стравинского, услышат знаменитый «Свадебный марш» Ф. Мендельсона, обработки народных песен, а также популярные мелодии из кинофильмов и мультфильмов в исполнении Оркестра Насекомых (оркестр народных инструментов). Дети примут активное участие в развитии сюжета и помогут освободить Муху.

Команда спектакля

Режиссёр: Дамир Бахтиев

Исполнители:

  • Муха: солистка МОФ Юлия Пилипович / артистка театра Кристина Трофимович
  • Комар: артист театра и кино Андрей Сумцов / артист театра и кино Матвей Матвеев
  • Бабушка-пчела: Вера Каяцкая
  • Таракан-Американ: Сергей Петрищев
  • Паук: Владислав Дорожкин

Оркестр и руководство

Московская областная филармония

Государственный ансамбль русской музыки и танца «Садко»

Художественный руководитель: Дарья Волынская

Дирижёр: Денис Забавский

Балетмейстер: Людмила Алянчикова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
16:00 от 800 ₽

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