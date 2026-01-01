Муха-Цокотуха и её друзья
Постановка
Театр «Русская песня». Основная сцена
О спектакле

Музыкальная сказка о дружбе в Театре «Русская песня»

В Театре «Русская песня» на сцене Дома Кино пройдет музыкальная сказка для детей и их родителей по стихам Корнея Чуковского. Спектакль «Муха-Цокотуха и её друзья» представлен музыкой народного артиста России Владимира Назарова, которая быстро запоминается и легко воспринимается. Мелодии призваны привлечь внимание юных зрителей, и дети смогут с удовольствием подпевать любимым персонажам.

Балетмейстеры создали удивительные хореографические моменты, которые подчеркивают характер каждого героя, а яркие костюмы и декорации помогают создать атмосферу мира гигантских трав и цветов. Маленькие зрители окажутся в красочном карнавале, полном песен и танцев, что сделает просмотр незабываемым.

Через волшебные образы сказочных персонажей актёры учат детей важным жизненным ценностям: дружбе, отваге и готовности прийти на помощь. Спектакль также знакомит юных зрителей с национальными традициями русской культуры, что остается актуальным и важным для подрастающего поколения.

Октябрь
17 октября суббота
12:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 500 ₽

