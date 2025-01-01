Меню
Мудрый дедушка дудук
Мудрый дедушка дудук

Спектакль Мудрый дедушка дудук

0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О спектакле

Новогодний детский концерт «Мудрый дедушка дудук»

В Музее-квартире Николая Андреевича Римского-Корсакова состоится яркий и запоминающийся детский концерт. В программе примут участие виртуозы:

  • Артур Пашян – дудук
  • Маргарита Вартапетян – фортепиано

Музыка Армении и ее историческая ценность

Концерт подарит слушателям возможность услышать мелодии на дудуке — древнем армянском инструменте, признанном ЮНЕСКО шедевром человечества. Дудук известен своим бархатным и глубоким звуком, который стал особенно популярным благодаря саундтреку к фильму «Гладиатор». Эта музыка не оставит равнодушными любителей искусства и культуры.

Для всей семьи

Концерт станет отличным подарком для семей, интересующихся культурой и музыкой различных народов. Это уникальная возможность познакомить детей с армянской музыкальной традицией в дружеской и теплой атмосфере.

Купить билет на спектакль Мудрый дедушка дудук

Январь
3 января суббота
17:30
Музей-квартира Римского-Корсакова Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, флигель во дворе
от 900 ₽

