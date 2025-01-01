Спектакль Мудрый дедушка дудук

В Музее-квартире Николая Андреевича Римского-Корсакова состоится яркий и запоминающийся детский концерт. В программе примут участие виртуозы:
Концерт подарит слушателям возможность услышать мелодии на дудуке — древнем армянском инструменте, признанном ЮНЕСКО шедевром человечества. Дудук известен своим бархатным и глубоким звуком, который стал особенно популярным благодаря саундтреку к фильму «Гладиатор». Эта музыка не оставит равнодушными любителей искусства и культуры.
Концерт станет отличным подарком для семей, интересующихся культурой и музыкой различных народов. Это уникальная возможность познакомить детей с армянской музыкальной традицией в дружеской и теплой атмосфере.