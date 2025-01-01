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Мудрецы (На всякого мудреца довольно простоты)
Киноафиша Мудрецы (На всякого мудреца довольно простоты)

Спектакль Мудрецы (На всякого мудреца довольно простоты)

Постановка
Театр на Литейном 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе А. Н. Островского

«Мудры были предки…» — эта фраза актуальна в любом поколении, и она прекрасно отражает суть постановки Сергея Морозова «Мудрецы». Спектакль основан на пьесе А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Современное прочтение этой классической работы можно охарактеризовать как стратегию достижения амбициозной цели с неожиданным и непредсказуемым финалом.

Игра с амбициями

Главная тема спектакля — это поиск пути к победе в игре жизни. Как пройти все уровни без потерь? Как набрать максимальное количество «очков»? Какие навыки и тактические инструменты понадобятся для победы? Все эти вопросы становятся основой для развития действия на сцене.

Мудрость и жертвы

Однако, как и в любой игре, все решения требуют жертв. Применяя или отвергая мудрые рецепты прошлого, персонажи столкнутся с вечным вопросом: на что они готовы пойти, чтобы достичь своей цели? И, как в любой игре, победителю не всегда достается все.

Почему стоит посмотреть?

В спектакле «Мудрецы» каждый зритель найдет для себя вопросы и ответы, связанные с выбором, жертвой и победой. История Островского в интерпретации Морозова не только вызывает размышления, но и погружает в атмосферу напряженной игры с непредсказуемыми последствиями.

Режиссер
Сергей Морозов
В ролях
Виталий Гудков
Вадим Степанов
Любовь Завадская
Михаил Разумовский
Наталья Ионова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Мудрецы (На всякого мудреца довольно простоты) Мудрецы (На всякого мудреца довольно простоты) Мудрецы (На всякого мудреца довольно простоты) Мудрецы (На всякого мудреца довольно простоты) Мудрецы (На всякого мудреца довольно простоты) Мудрецы (На всякого мудреца довольно простоты) Мудрецы (На всякого мудреца довольно простоты) Мудрецы (На всякого мудреца довольно простоты) Мудрецы (На всякого мудреца довольно простоты) Мудрецы (На всякого мудреца довольно простоты) Мудрецы (На всякого мудреца довольно простоты) Мудрецы (На всякого мудреца довольно простоты) Мудрецы (На всякого мудреца довольно простоты) Мудрецы (На всякого мудреца довольно простоты) Мудрецы (На всякого мудреца довольно простоты) Мудрецы (На всякого мудреца довольно простоты) Мудрецы (На всякого мудреца довольно простоты)

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