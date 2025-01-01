Меню
Мучные младенцы
Киноафиша Мучные младенцы

Спектакль Мучные младенцы

Постановка
Московский театр кукол 12+
Режиссер Наталья Пахомова
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Уникальный театральный эксперимент в театральном фойе

Приглашаем вас на необычный спектакль «Мучные младенцы», который пройдет в фойе театра. Это не просто представление, а настоящая театральная лаборатория, в которой зрители станут непосредственными участниками эксперимента.

Сюжет и концепция

Спектакль рассказывает о школьном эксперименте, в ходе которого подростки вынуждены три недели заботиться о мешке с мукой, изображая настоящего ребенка. Этот процесс становится для них настоящим испытанием, которое открывает двери в мир взрослых.

Психологический подход

Таская за собой «младенцев», хулиганы начинают осознавать важность заботы и ответственности. Они незаметно для себя открывают в себе новые черты: сентиментальность и терпимость. Однако не стоит ожидать полного перевоспитания — эксперимент не лишен юмора и легкости.

Участие зрителей

Каждый зритель сможет стать участником этого необычного театрального опыта. Вы не только наблюдатель, но и активный соучастник, что делает спектакль особенно захватывающим.

Интересные факты

Спектакль «Мучные младенцы» — это результат работы талантливой команды театральных деятелей. Он поднимает важные вопросы о взрослении и ответственности, предлагая зрителям взглянуть на привычные вещи с новой стороны.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного эксперимента! Ждем вас на спектакле «Мучные младенцы»!

Расписание

8 октября
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
18:00 от 1200 ₽

Фотографии

