Мрак и магия в столице! Вечер подкаста «Мрачные сказки»
О концерте/спектакле

Фольклорный вечер с «Мрачными сказками»

Забудьте скучные трактовки и готовьтесь по-новому взглянуть на культовые сюжеты! Команда подкаста «Мрачные сказки» вновь готовит нечто особенное для театральных зрителей. Дорогие москвичи и гости столицы, вас ждёт незабываемый фольклорный вечер, погружение в мир народных преданий и современные интерпретации самых известных историй.

Что вас ждёт?

На мероприятии мы обязательно обсудим малоизвестные детали фольклора и добавим немного юмора. Мрачносказочная лекция будет проходить в традиционном формате: без лишней серьёзности, но с множеством интересных фактов и неожиданных поворотов.

Ведущие вечера

Сказка от Мити Лебедева обещает непревзойдённое исполнение и захватывающий финал. Также вас ждёт фольклорно-антропологический ликбез от Нади Рычковой. И, конечно, автограф-сессия с любимыми ведущими!

Как попасть на вечер?

Чтобы стать частью вечера «Мрачных сказок», необходимо зарегистрироваться и приобрести билет. Рекомендуем сделать это заранее, ведь места могут быстро распродаться.

Приходите – будет жутко интересно!

20 сентября
ДК «Рассвет» Москва, Столярный пер., 3, корп. 15
19:00 от 1000 ₽

