Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
MP3-плеер миллениала
Билеты от 1100₽
Киноафиша MP3-плеер миллениала

MP3-плеер миллениала

16+
Возраст 16+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Вечер ностальгии: концерт «MP3-плеер миллениала»

Когда-то счастье умещалось в кармане. Маленький MP3-плеер с потертым корпусом, вечно спутанные провода и несколько треков, которые мы слушали до дыр. Песни приходилось долго искать на зайцев.нет, переписывать на диски или флешки, и в этом была своя магия — музыка становилась драгоценной.

Время меняется, но музыка остается с нами. Мы взрослели вместе с Britney Spears и Limp Bizkit, танцевали под Black Eyed Peas, открывали для себя Gorillaz и теряли голову от Prodigy. Эти незабываемые хиты звучали в маршрутках, на школьных дискотеках и в наушниках поздними вечерами, когда родители думали, что мы давно спим.

Концерт, который вернет вас в молодость

Не упустите возможность стать частью уникального события! Концерт «MP3-плеер миллениала» — это шанс вернуться в то время и пережить самые яркие воспоминания. В уютном пространстве Люмьер Холла коллектив GRANI исполнит главные хиты нашей юности в инструментальном формате — мягко, трогательно, но с драйвом.

Зачем идти?

Это не просто концерт. Это вечер, который превращает музыку в машину времени, возвращая нас в самые ламповые, беззаботные годы нашей жизни. Не пропустите эту возможность насладиться любимыми мелодиями в новом звучании и разделить ностальгию с друзьями!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 октября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
21:00 от 1100 ₽

Фотографии

MP3-плеер миллениала MP3-плеер миллениала MP3-плеер миллениала MP3-плеер миллениала MP3-плеер миллениала MP3-плеер миллениала MP3-плеер миллениала MP3-плеер миллениала MP3-плеер миллениала

В ближайшие дни

Главный концерт недели StandUp_Msk
18+
Юмор
Главный концерт недели StandUp_Msk
13 сентября в 21:30 O'Donoghue's
от 1390 ₽
Все произведения И. С. Баха для органа. Авторский цикл
12+
Классическая музыка
Все произведения И. С. Баха для органа. Авторский цикл
1 января в 18:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 1400 ₽
Михаил Шахназаров. Полный абзац
18+
Юмор
Михаил Шахназаров. Полный абзац
26 октября в 19:00 Центральный дом работников искусств
от 3000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше