Оперно-драматическая студия Ивана Поповски представляет на сцене Театра музыки и поэзии спектакль «Женитьба»

Это произведение основано на опере М. П. Мусоргского и М. М. Ипполитова-Иванова и является частью проекта #оперАкция.

О проекте #оперАкция

Проект #оперАкция был создан Оперно-драматической студией Ивана Поповски при поддержке студентов и выпускников факультета музыкального театра ГИТИСа. Партнером проекта выступает Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой.

Уникальная опера с двумя авторами

Опера «Женитьба» примечательна тем, что у неё два автора, которые не работали совместно, а были разделены значительным временным промежутком. Первую часть написал М. П. Мусоргский, а вторую и третью — М. М. Ипполитов-Иванов. Такой подход делает это произведение одним из немногих с подобной историей, что может быть одной из причин его редкого исполнения.

Команда спектакля

Режиссёр: Михаил Сабелев

Михаил Сабелев Художники: Людмила Гаинцева, Вера Кошкина

Людмила Гаинцева, Вера Кошкина Художник по свету: Антон Литвинов

Антон Литвинов Партия фортепиано: Валерия Петрова

Не упустите возможность увидеть это уникальное театральное произведение в исполнении талантливых исполнителей!