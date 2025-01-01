Это произведение основано на опере М. П. Мусоргского и М. М. Ипполитова-Иванова и является частью проекта #оперАкция.
Проект #оперАкция был создан Оперно-драматической студией Ивана Поповски при поддержке студентов и выпускников факультета музыкального театра ГИТИСа. Партнером проекта выступает Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой.
Опера «Женитьба» примечательна тем, что у неё два автора, которые не работали совместно, а были разделены значительным временным промежутком. Первую часть написал М. П. Мусоргский, а вторую и третью — М. М. Ипполитов-Иванов. Такой подход делает это произведение одним из немногих с подобной историей, что может быть одной из причин его редкого исполнения.
