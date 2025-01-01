Меню
М.П. Мусоргский. Женитьба
Киноафиша М.П. Мусоргский. Женитьба

Спектакль М.П. Мусоргский. Женитьба

Постановка
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой 12+
Возраст 12+

О спектакле

Оперно-драматическая студия Ивана Поповски представляет на сцене Театра музыки и поэзии спектакль «Женитьба»

Это произведение основано на опере М. П. Мусоргского и М. М. Ипполитова-Иванова и является частью проекта #оперАкция.

О проекте #оперАкция

Проект #оперАкция был создан Оперно-драматической студией Ивана Поповски при поддержке студентов и выпускников факультета музыкального театра ГИТИСа. Партнером проекта выступает Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой.

Уникальная опера с двумя авторами

Опера «Женитьба» примечательна тем, что у неё два автора, которые не работали совместно, а были разделены значительным временным промежутком. Первую часть написал М. П. Мусоргский, а вторую и третью — М. М. Ипполитов-Иванов. Такой подход делает это произведение одним из немногих с подобной историей, что может быть одной из причин его редкого исполнения.

Команда спектакля

  • Режиссёр: Михаил Сабелев
  • Художники: Людмила Гаинцева, Вера Кошкина
  • Художник по свету: Антон Литвинов
  • Партия фортепиано: Валерия Петрова

Не упустите возможность увидеть это уникальное театральное произведение в исполнении талантливых исполнителей!

